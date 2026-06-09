《新进职员姜会长》收视狂飙4集就破8%！会长魂附实习生，李浚荣「一人两魂」演技成最大功臣

人气演员 李浚荣 成功带动 JTBC 周末剧《新进社员姜会长》收视率上升，成为推动成长的重要关键。

根据收视率调查机构尼尔森韩国8日公布的数据，7日晚间播出的该剧第4集收视率达到8.2%。自首播3.7%起，每一集都持续刷新自身最高纪录。



这股上升趋势中，男主角李浚荣的演技发挥了关键作用。他在剧中饰演「20多岁实习生黄浚炫」，但同时体内却寄宿著72岁会长姜龙虎（孙贤周 饰）的灵魂，必须同时呈现两种世代的角色特质。



他透过语气、眼神与情绪变化，自然切换年轻角色与老练会长的差异，大幅提升角色说服力。特别是在组织内冲突或展现工作能力的场面中，他同时展现果断与从容，让角色更加立体。



在家庭情感线方面也相当亮眼。与妻子、女儿互动时，虽然外表是实习生，但内在却是家庭支柱的情感，使整体氛围出现转折，并成功在喜剧与正剧之间切换。



整体来看，李浚荣在多层次情绪与风格转换上的表现，强化了本剧「喜剧＋剧情」的结构，使作品保持高度沉浸感。

Viu Original《新进社员姜会长》凭藉独特设定与演员默契，持续维持上升气势，后续剧情发展与收视变化也备受关注。逢星期六、日晚11点10分於Viu上线。



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