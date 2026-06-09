「韓國選舉事件」被留言攻擊也淡定回應！朴寶英一席話安撫粉絲：大家不用擔心...

人氣演員 朴寶英 對於自己SNS上出現的留言爭議，親自表達了立場，並安撫粉絲情緒。

朴寶英於7日透過粉絲溝通平台 Bubble 表示：「我還是透過 Bubble 才知道這件事的，真是一群奇怪的人。」她接著說：「所以大家不用擔心，對我影響不大。」

她也補充：「多虧大家，我獲得了很多力量，謝謝你們。」並向粉絲表達感謝之情。她還提到：「對可愛的人說的話反而比較容易受傷，因為是喜歡的人，所以才會更覺得遺憾。」展現出對粉絲特別的情感。



這次爭議起因於6月3日地方選舉投票用紙不足事件。有部分網友在朴寶英SNS上留言，包括「你在緊急戒嚴時有表態，這次為什麼不說話？」、「可以幫忙在蠶室奧林匹克公園附近先付錢請客嗎？」等內容，引發討論。

此外，事件也因朴寶英過去在尹錫悅前總統彈劾相關集會期間曾留言「天氣很冷，要包緊一點出門，希望暖春快點到來」，再度被翻出而擴大延燒。

類似的討論也延伸到 IU、趙寅成、李棟旭 等平時關注社會議題的藝人，引發是否應該表態與公益捐助的正反論戰。在這波爭議中，朴寶英選擇不正面回應輿論，而是透過粉絲訊息以平靜方式表達心情。（稍早報導：「為什麼要閉嘴？」繼IU李棟旭之後，趙寅成、朴寶英多位韓星SNS也遭留言攻擊，風暴持續擴散）

朴寶英近期也在Disney+公開的原創韓國劇集《賭金》中擔任主演並有亮眼表現。

*韓媒原報導出處：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17808800471789202002

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