《超回》小萌娃长大了！Tablo 16岁天才女儿 Haru 为人气男团 RIIZE 新歌填词，惊喜单挑大梁 「盲审打败一票音乐人」

还记得当年《超人回来了》里面，那个被 GD 欧巴宠上天、软萌又有个性的小女孩 Haru 吗？ 一转眼，她已经顶著「最强星二代」的光环震撼K-POP歌谣界了！南韩 SM 娱乐旗下的大势男团 RIIZE 预计於本月 16 日带著第二张迷你专辑《II》强势回归，没想到官方日前公开制作名单，眼尖的网友惊见主打歌〈Do Your Dance〉的作词人栏位，居然赫然写著「Haru Lee」—— 没错，她就是传奇嘻哈天团 Epik High 队长 Tablo 的 16 岁宝贝女儿 Haru（李Haru）！

实力打破「靠爸」标签！过关斩将闯过 SM 严格盲审

更厉害的是，Haru本次单独挑大梁填词，纯粹是靠实力脱颖而出！由於外界不免好奇这是否有爸爸「走后门」的嫌疑，有粉丝通过沟通平台向 Tablo 本人求证：「单独作词家真的太厉害了！听说 SM 娱乐都是采用『盲审』制度。」对此 Tablo 爽快证实：「是的，她就是这样被选中的。」



其实，Haru 完美的音乐与语言天赋早就有迹可循。 她从小就自由切换流利的韩文与英文，去年就曾跟爸爸 Tablo 联手为女团 KiiiKiii 的歌曲〈To Me From Me〉共同填词。 这一次她独自挑大梁，完全继承了老爸被誉为「嘻哈界吟游诗人」的创作神基因！毕竟 Tablo 可是毕业於美国顶级学府史丹佛大学、拥有英国文学学士及创意写作硕士学位的才子，如今看来，Haru 完美遗传了爸爸的才华DNA！



除了音乐作词之外，Haru在电影翻译方面也曾展现出与众不同的天赋。 上个月Tablo做客网综时透露，Haru的爱好之一是看电影，父女俩一同参与了加拿大喜剧电影《涅盘乐队秀Nirvanna the Band》的翻译工作：「当我苦恼著『这句该怎么翻才对』的时候，她就主动说要帮忙。 於是我们各自在房间里，以每人 30 分钟的分量分工合作。」这无疑让她又多具备了一项身兼翻译家的专业面貌。



老爸爆笑泪诉：每天帮她买 BTS、SVT 专辑买到快破产！

有趣的是，Haru 本身也是个不折不扣的 K-POP 迷妹。 Tablo 先前在金在中主持的 YouTube 节目《在朋友》中就曾爆料女儿超级喜欢防弹少年团（BTS）、Stray Kids 和 SEVENTEEN，因为天天陪女儿追星，令他也对当下偶像的歌了若指掌。



最让他头痛的是无底洞般的追星基金：「专辑的版本真的太多了，而且 Haru 喜欢的团体又多，所以要一直买新专辑，我简直快要破产了！没想到」当时疯狂买专辑的迷妹，如今竟成了大势男团主打歌的作词家，追星追到变成制作人，堪称追星族的最高境界！



2010 年出生的 Haru，母亲是演技派女星姜惠贞，小时候曾与父亲一同出演 KBS2 的人气亲子综艺节目《超人回来了》，凭藉著酷帅可爱的模样深受大众喜爱。 如今她不仅在学业上积极准备SAT（美国大学入学考试）及 AP（大学先修课程），更在音乐领域一鸣惊人。 看著昔日的小奶娃完美蜕变为亭亭玉立的才女，让一众姨母粉感到无比欣慰。





此外，大势男团 RIIZE 将於 16 日发行第二张迷你专辑《II》，并以主打歌〈Do Your Dance〉正式回归歌坛。



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