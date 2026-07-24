《杀人者的购物中心2》李栋旭为动作戏码一日狂吃4、5餐增重8公斤！

Disney+强力动作剧集《杀人者的购物中心2》强势回归，而在剧中有著吃重动作戏码的李栋旭，也告诉大家展现出华丽动作固然重要，但还是安全第一，不受伤才能够让拍摄顺利进行下去。

李栋旭所饰演的杀手郑进湾将再度回归，近期所公开的《杀人者的购物中心2》由他的侄女郑智安担任新的代表，与重新回归的郑进湾将联手对抗国际组织巴比伦。与第一季相比较，动作戏码将更为升级，除了枪枝武器等使用以外，也有许多需要一镜到底的戏码，对於演员们与剧组可说是难度提升。



李栋旭也在日前的访谈中被问到，该如何准备这些高强度的动作戏码？他表示其实也没有什么特别的答案，就像以前在做的事情一样，重要的是相信动作剧组就好。请他选出拍摄上最为困难的场面，他提到了与对手演员进行约2分钟左右的一镜到底动作戏，那场戏的镜头完全集中在演员身上，并且以演员为中心做360度的旋转，所以演员与摄影团队、抓拍团队的动线必须完全一致，只要一个环节有落差没对上的话，就必须从头再来一次。



并且拍摄的过程，李栋旭也提到要先以50％的慢速度调整动线，之后再以100％正常的速度多次进行彩排，反覆确认，虽然拍摄的过程很不容易，但如今想起来却是最有记忆点，最有意义的一场戏。而李栋旭也为了呈现这个角色郑进湾，体型上也必须更加壮硕，成为一个对抗恶势力组织的人物，於是李栋旭努力增胖了8公斤，一天大约吃了四五餐。



已经多次出演动作戏的李栋旭，在本次的作品中更强调著动作戏中的情感表现。她认为比起华丽的动作技巧，更重要的应该是感情，在本季中可以看到在侄女智安面临危险时，郑进湾原本压抑的情感也忍不住爆发的瞬间。李栋旭也期待大家喜欢这部续集作品，譬如大家的评价如果是「终於回来了，果然好看！」「等待很值得！」类似这样的话，就能让他感到满足。



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