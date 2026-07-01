《第5届青龙系列大奖》入围名单揭晓！《稻草人》6项提名成最大赢家，金宣虎、玄彬争视帝，高胤祯、金高银角逐视后！

《第5届青龙系列大奖》入围名单正式公开！今年众多话题作品与实力派演员齐聚，各大奖项竞争格外激烈，究竟谁能脱颖而出、抱回奖座，也让剧迷们期待不已！

《第5届青龙系列大奖》将於7月31日盛大登场，本届评选范围涵盖去年6月1日至今年5月31日期间，於海内外串流平台公开的戏剧作品。随著最终入围名单揭晓，各奖项竞争也正式进入白热化阶段。



电视剧部门今年竞争格外激烈，最优秀作品奖候选作品包括《韩国制造》、《柔美的细胞小将3》、《你和其余的一切》、《菜鸟伙房兵》以及《稻草人》。其中，《稻草人》凭藉精采表现一举获得6项提名，成为本届焦点作品之一；《菜鸟伙房兵》则以4个奖项、共5项提名紧追其后。



最佳男主角奖阵容同样亮眼，金宣虎《爱情怎么翻译？》、金宇彬《许愿吧，精灵》、朴志训《菜鸟伙房兵》、朴海秀《稻草人》以及玄彬《韩国制造》皆获得提名。最佳女主角奖则由高胤祯《爱情怎么翻译？》、金高银《你和其余的一切》、朴宝英《赌金》、朴智贤《你和其余的一切》及申惠善《莎拉的真伪人生》角逐，实力派演员齐聚也让粉丝更加期待结果揭晓。



最佳男女配角奖同样星光熠熠，许多为作品增添魅力的演员获得肯定。最佳男配角候选人包括尹敬浩《菜鸟伙房兵》、李光洙《赌金》、李相二《菜鸟伙房兵》、丁文晟《稻草人》以及陈善奎《爱麻夫人热映中》；最佳女配角奖则由郭善英《稻草人》、文晶熙《赌金》、朴宝京《莎拉的真伪人生》、徐恩秀《韩国制造》以及林秀晶《下流大盗》争夺。



新人奖方面也备受瞩目，最佳新人男演员奖候选者包括金载原《柔美的细胞小将3》、金阵昱《下流大盗》、白宣号《Girigo：夺命许愿》、宋健僖《稻草人》及李洪耐《菜鸟伙房兵》；最佳新人女演员则由金旼《Fine：乡巴佬们》、方效潾《爱麻夫人热映中》、徐智慧《稻草人》、Arin《S LINE》及全昭映《Girigo：夺命许愿》角逐，众多新生代演员的亮眼表现也成为本届看点之一。



此外，本届人气投票将於7月2日至30日透过「CelebChamp」App进行，投票结果将以与评审一票相同的比重纳入最终评选；第5届《青龙系列大奖》也将於7月31日正式举行，最终奖项花落谁家，让人拭目以待。

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