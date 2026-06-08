「為什麼要閉嘴？」繼IU李棟旭之後，趙寅成、朴寶英多位韓星SNS也遭留言攻擊，風暴持續擴散

這次輪到演員趙寅成與朴寶英。隨著由「韓國6.3地方選舉投票用紙不足事件」引發的首爾蠶室開票所封鎖示威持續進行，針對藝人SNS（社群媒體）的留言攻勢也正在擴散。

6日左右開始，有網友陸續在趙寅成與朴寶英的社群帳號留言，要求對蠶室開票所封鎖示威進行「先行支付（先付費支援）」。

▼部分網友在趙寅成SNS上留言表示：「非常戒嚴時匯率鬧很大，現在卻什麼都不說」、「你之前支持彈劾，為什麼這次爭議保持沉默」、「因為匯率太高看不了電影，結果電影已經下檔」等。



趙寅成先前曾在節目中提到，2024年12月3日非常戒嚴期間，他為拍攝電影《人工情報》滯留海外，因戒嚴導致匯率暴漲，讓他在當地停留遇到困難，因此相關發言再度被翻出討論。

▼朴寶英SNS上也出現留言：「你在非常戒嚴時有表態，這次卻沒說話」、「請在蠶室奧林匹克公園附近先行代付」等。



朴寶英曾在非常戒嚴後、當時彈劾燭光集會期間，向粉絲傳達：「今天也要平安度過喔。天氣冷要穿暖一點，希望溫暖的春天快點來」等應援訊息。

▼先前歌手兼演員 IU 的SNS也曾被留言洗版，例如：「請在蠶室星巴克先行支付」、「因為不正選舉大家聚在蠶室，你會幫忙嗎？」等。



由於 IU 在2024年12月曾於彈劾集會時先行預付麵包、飲料、湯飯各100份支援參與者，因此才會出現這類要求。

▼此外，曾在彈劾示威時留下應援訊息的演員李棟旭SNS也出現「為什麼不發聲」等留言；當時透過先行支付方式表達支持的少女時代俞利SNS也出現「為什麼現在對蠶室事件視而不見」等評論。



此前，第9屆全國同時地方選舉投票日，首爾江南區、廣津區、松坡區部分投票所曾出現選票不足，導致選民等待。

之後在松坡區蠶室7洞第2投票所，有示威者要求停止開票並重新選舉和封鎖入口，導致投票結束約35小時後才將兩個投票箱運出，蠶室奧林匹克手球競技場的開票現場也持續有民眾聚集。

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