金钟国做客《刘QUIZ》狂推结婚！聊二代计画「若生儿子先跟他道歉」笑疯网

作为金钟国的儿子出生，绝对是人生一开局就挑战「地狱难度」啊XD

tvN 热门综艺节目《刘 QUIZ ON THE BLOCK》於 24 日在官方 SNS 释出最新预告影片，并打上醒目标题：「『结婚真好』新郎金钟国！在锡对钟国的小孩要说的一句话是？！」引发网友热议。

影片中，刘在锡提到金钟国在结婚后变成「婚姻推广大使」，开始向身边亲友极力推荐结婚的好处。对此，金钟国满脸幸福地表示：「结婚真的太好了。感觉像是为过去一直未能解开的人生课题划下了句点。生活中无论去到哪里都只要专心想著一个人，因此有了安定感。」

接著谈到未来的小孩计画时，刘在锡提起金钟国过去曾透露希望生女儿，金钟国则笑著坦言想法有了转变：「养女儿好像会需要比较谨慎小心，生儿子可能会更好一点。」



对此，与金钟国交情深厚的刘在锡一脸忧虑地摇头：「要作为钟国的儿子出生，感觉可不是件容易的事啊…」金钟国也忍不住笑著承认：「虽然孩子还没出生，但我现在就已经觉得很抱歉了。」



刘在锡随后打趣强调：「钟国的标准可是很严格的！虽然不知道会是儿子还是女儿，但可得做好心理准备才行。」金钟国更顺势搞笑补充：「家庭教育很重要。我的儿子死定了，我先向他道歉。这都是为了你好，所以可别怨我啊！」影片公开后，网友纷纷留言笑道：「拜托一定要生女儿啊」、「节约运动再加上各种刁难，还不如去入伍当兵比较轻松」XD



另一方面，金钟国於去年 9 月与圈外女友低调完婚。当时的婚礼仅邀请了双方家人、亲戚以及极少数近亲好友出席，以非公开形式举行。婚礼前包含时间与地点等细节均严格保密，并由国民 MC 刘在锡亲自担纲主持。

近期金钟国频频展现对家庭与孩子的期待，其至亲好友车太铉先前登上综艺节目时也曾爆料：「听说金钟国最近已经在为二代计画做准备了。」让不少粉丝相当期待好消息的到来！



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