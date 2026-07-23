朱江灿会长生日快乐！车艺莲用《金特务：本色回归》角色梗庆生，对朱相昱甜喊「谢谢你出生」

朱江灿会长生日快乐！车艺莲用《金特务：本色回归》角色梗替丈夫朱相昱庆生，温馨又有趣的生日祝福也让粉丝感受到夫妻俩的甜蜜日常。

近日，车艺莲透过 IG 分享生日派对照片，写下：「祝朱江灿会长生日快乐。」她特地把朱相昱在《金特务：本色回归》中饰演的反派「朱江灿」融入生日惊喜，就连亲手准备的爱心蛋糕，也写上「祝朱会长生日快乐」，把戏剧角色和现实生活结合在一起，这份小巧思真的太有心了！



照片中，8岁女儿献上脸颊吻替爸爸庆生，一家三口互动温馨又幸福。现场还布置了生日气球及印有全家福的装饰，朱相昱望著家人精心准备的惊喜，脸上满是藏不住的笑容。



车艺莲也向帮忙筹办生日派对的亲友表达感谢，最后甜蜜写下：「谢谢你出生，我的老公朱会长。」还不忘替《金特务：本色回归》中的「朱江灿会长」加油打气，展现对丈夫与作品满满的支持。



朱相昱与车艺莲因2016年合作《华丽的诱惑》结缘，2017年结婚，婚后育有一女，一家三口感情甜蜜。近期朱相昱凭《金特务：本色回归》中「朱江灿」一角展现强烈存在感，剧中气场十足，戏外则享受满满的家庭幸福，反差魅力也让粉丝直呼羡慕。



而《金特务：本色回归》目前也持续创下佳绩，该剧讲述一名平凡父亲为了找回唯一的女儿，不惜化身最危险的男人展开生死搏斗的故事。第8集全国收视率冲上23.1%，再度刷新自身最高纪录。随著本周即将迎来大结局，金部长（苏志燮 饰）与朱会长（朱相昱 饰）之间最后的对决也成为最大看点，剧情发展与最终收视表现备受期待。



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