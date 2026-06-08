《菜鸟伙房兵》朴志训喊话：「明年一定要进入海军陆战队服役！」不过谢绝成为真正的伙房兵～

由舞台选秀团体出身，不断扩张自己戏路的演员朴志训，在近期热播中的电视剧《菜鸟伙房兵》人气直升，角色相当讨喜，而他日前也无预警透露自己明年即将入伍的计画，希望进入海军陆战队，不过却谢绝成为真正的伙房兵喔！

以同名原著漫画《菜鸟伙房兵》改编为电视剧版本，剧情描述一位新兵入伍时，因能看见如同游戏的浮动选择画面而跟随指示完成一个个任务，从一开始的菜鸟培养出过人的料理技能，也得到许多同袍及长官的认同。朴志训夹带著主演千万电影《王命之徒》「端宗」的人气，持续以《菜鸟伙房兵》进攻小萤幕，截然不同的演技也获得许多观众们的肯定。



在拍摄完《王命之徒》后立即投入《菜鸟伙房兵》的拍摄，朴志训表示没有特别想演出开朗的角色，只是相当好奇自己做料理的样子，加上剧本本身也相当有趣，於是决定演出并好好表现出新兵特有的天真跟别扭，剧中也有不少荒谬的想像场景，即使要朴志训穿上海带女神装，或是扮成同袍的奶奶等，他的表现也同样投入，完全零偶包的演出。



现在的朴志训也收到了各式各样的角色提案，他笑著说还没有完全确认完毕，如果像剧中姜成宰一路以来作为伙房兵的成长，他心目中的自己还处於初级与中级的演员，谦虚地说自己还有很多尚未尝试过的味道，譬如自己也想挑战演出反派角色以及黑色题材，晋升为更高等级的演员。



对於明年入伍的计画，朴志训也透露出自己的期待，演出《菜鸟伙房兵》并没有让他想要成为真正的伙房兵。朴志训还提到原本以为在拍摄间能够培养自己对料理产生兴趣，没想到是越来越疏远，但也更加了解吃饭对阿兵哥的重要性。朴志训表示对於高强度的训练有幻想，因此正在准备报考海军陆战队服役，期待明年可顺利入伍。



在入伍之前，今年仍然工作满档的朴志训，在电影与电视剧播毕后，仍然即将进行Wanna One的合体活动、发行新的个人专辑，以及相隔7年又再度重启的个人粉丝演唱会。《菜鸟伙房兵》每周一二晚间热播中。

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