孔升妍有望加盟《泰然的谎言》！继《你也是人类吗？》后睽违多年再与李浚赫合作，剧迷期待两人再度合作

继《你也是人类吗？》后，孔升妍与李浚赫有望再次携手合作！这组合大家期待吗？

今日，有韩媒报导孔升妍将出演《泰然的谎言》。对此，所属经纪公司 VARO娱乐回应：「孔升妍确实收到了《泰然的谎言》的出演邀约，目前尚未确定。」至於具体角色与选角细节，公司则未进一步透露。



李浚赫则已於今年2月确定出演该剧。他将在改编自金彦熙作家同名人气网路小说的《泰然的谎言》中，饰演TK集团会长太时奂的外孙「太俊燮」，是一位在财阀家族中也被称为「完美男人」的重要角色。



《泰然的谎言》的特别之处，在於该剧与李钟奭已确定出演的《以燮的恋爱》共享同一世界观。两部作品皆改编自人气网路小说，自单行本出版时便累积高度人气，也获得不少作品好评。由於两部作品将呈现同一世界观下不同主角的故事，因此未来如何影像化，以及两部作品之间将如何串联，也成为外界关注焦点。目前两部作品也以同步制作为目标。



1993年出生的孔升妍，於2012年透过广告模特儿身分正式出道，之后出演《你也是人类吗？》、《花党：朝鲜婚姻介绍所》、《灾后调查日志》系列、《恶缘》等作品，逐渐累积演技实力。今年5月，她也在圆满落幕的《21世纪大君夫人》中展现亮眼表现，获得观众好评。



另外，孔升妍与李浚赫过去曾在2018年播出的《你也是人类吗？》合作，当时两人分别饰演PK集团助理保镳与南信（徐康俊 饰）的秘书。若此次《泰然的谎言》合作成真，也将是两人睽违多年后再度携手合作，让剧迷更加期待。



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