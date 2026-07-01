刘在锡新网路综艺《要一起吃拉面吗？》7月开播！金南佶、朱智勋、尹敬浩同行展开美食之旅

由「国民MC」刘在锡为首的youtube频道综艺《DdeunDdeun》（뜬뜬）将在暑假推出《藉口GO》的全新衍生节目！人气演员阵容一出立刻引发关注。

1日，《DdeunDdeun》透过官方频道公开为期两个月的暑假特辑「2026 Summer Road Series」完整播出行程。

此次企划以刘在锡为核心，由多位来宾一同在户外展开各种行程。根据公开的日程，除了曾在《藉口GO》颁奖典礼中获得大赏的黄晸珉、李栋旭参与的《藉口GO》正篇外，还将陆续推出全新企划的衍生节目《要一起吃拉面吗？》与《风向中》。



其中，《风向中》延续既有《风向GO》的节目形式，打造韩国国内旅行篇，将於8月1日上午9点公开首集。《要一起吃拉面吗？》则是由刘在锡、金南佶、尹敬浩、朱智勋携手展开的一日美食旅行记。四人先前曾共同出演《藉口GO》100集特辑，影片在短短一个月内突破1300万次观看，获得热烈回响。

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此次企划源自金南佶一句「我一直很想拍一次吃拉面的YouTube节目」的提议，并进一步发展成实际节目。拍摄当天，刘在锡与尹敬浩搭乘汽车，金南佶与朱智勋则骑乘机车前往目的地。据悉，四人没有事先规划固定路线，而是在现场即兴决定行程安排，并在移动与用餐过程中持续聊天互动。





过去，《DdeunDdeun》推出《风向GO》、《乡村度假》等拥有鲜明主题的衍生节目，皆获得不错的成绩。此次也希望透过两部全新作品，延续番外篇系列的人气与成功。《要一起吃拉面吗？》将率先於7月11日、18日上午9点播出，共计两集与观众见面。大家是不是也很期待呢～？！

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