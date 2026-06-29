《Running Man》黄光熙抱怨被刘在锡「抛弃」！吃醋喊：只带著边佑锡到处跑

黄光熙久违的出演《Running Man》，展现一如既往的直率口才～。

28日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，展开了从朝鲜时代穿越到现代的两班与奴婢，为了争夺身分而展开激烈竞争的「珍贵新世界」竞赛。

当天以嘉宾身分登场的黄光熙，打扮得比平时更加华丽。他开玩笑表示：「因为很久没有上地上波节目了，大家看到我都很惊讶。」



见到他的池睿恩开心表示：「你变帅了。」黄光熙立刻接话：「那就请把我当演员一样对待吧。」没想到HAHA却笑说：「只有任时完才有这种待遇。」一句话正中黄光熙的痛处。接著，池睿恩注意到黄光熙浓厚的眼妆，笑说：「你的眼妆比我还浓，真的太夸张了。」黄光熙则慌张回应：「一开始就在气势压制我，真的太狠了。」

看到黄光熙后，刘在锡也开心地打招呼，并问道：「你不是说有一段时间不做综艺了吗？」梁世灿则开玩笑说：「听说你得了『艺人病』，这个传闻已经传得沸沸扬扬了。」

对此，黄光熙坦承：「其实我真的很渴望人气。」并表示：「最近走在路上，很多人都问我为什么没有上节目，还问我『是不是被刘在锡抛弃了？』」



接著他对刘在锡撒娇抱怨：「你真的抛弃我了吗？每天都只带著像边佑锡那样的年轻弟弟到处跑。」委屈的发言也让现场笑声不断。

刘在锡听完忍不住大笑，再度追问他关於「艺人病」的传闻。黄光熙也大方承认：「我也想像其他人一样，过过名人的生活。那些热门演唱会我都会亲自去看，甚至还一路追到美国参加科切拉音乐节。」分享了自己那段活动空白期的行程。

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