39周第二名神曲诞生！吴正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龙跟风跳坑：中毒了

电影《狂野之歌》3日正式上映，片商同步公开了片中吴正世饰演的「崔成坤」所演唱的《喜欢你》MV与剧照，结果笑翻一票网友——因为实在太认真、太深情、太好笑了！

《喜欢你》是电影中崔成坤的代表作，创下「39周连续第二名」的惊人（？）纪录。歌曲本身是一首讲述坠入爱河的纯情男人、深情告白的抒情叙事曲，但配上吴正世那脸认真到不行的表情，整个荒谬感直接拉满。



MV从他陷入哀戚情绪的对嘴画面，到与初恋的凄美爱情故事，完美复制当年那种「土味浪漫」的氛围。更闹的是，剧组还刻意加上过曝的「柔光滤镜」和夸张的下眼线效果，让整个MV散发出一股浓浓的复古时代怀旧风，配上吴正世那「一侧眼睛被头发盖住」的神秘发型，堪称画龙点睛的搞笑高潮。网友看完纷纷留言：「这什么复古『耻度』啦」、「吴正世真的是认真到让人发毛的好笑」、「那头发是跟门帘借的吗？」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，笑喷了」等。



吴正世这波「魔性演出」连演艺圈好友都忍不住参一咖。郑殷杓最近在SNS上发文：「最近正世的歌一直出现在我的SNS上，真的有够不想看。但是莫名中毒，害我一直跟著唱。」根本口嫌体正直的最佳代表。柳承龙更搞笑，直接戴上假发、跟著模仿唱歌，还录成影片上传，让粉丝笑到肚子痛：「这群人到底多闹？」



아니잠만요ㅠㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

오정세 니가좋아 보다가 류승룡 니가좋아 보니까 살짝 무소워용...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아니 근데 너무 웃기넼ㅋㅋㅋㅋㅋ이걸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ최성군이래ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/6UyPMG4APb — 류뿌 (@_U_topia__) June 4, 2026

《狂野之歌》是一部喜剧电影，讲述曾经横扫歌坛、却因为一场意外事件被迫解散的3人男女混声团体「Triangle」，在20年后突然迎来东山再起的机会，於是一群中年大叔大婶决定展开一场超荒唐的挑战。

片中「Triangle」成员由姜栋元、朴智炫、严泰九三位实力派演员饰演，搭配吴正世这个「39周亚军歌手」的乱入，光看阵容就知道笑果不会少。

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