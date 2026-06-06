39周第二名神曲诞生！吴正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龙跟风跳坑：中毒了
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39周第二名神曲诞生！吴正世土味浪漫MV引爆模仿潮，柳承龙跟风跳坑：中毒了

电影   2026年6月6日   星期六11:11   Tracy  

（封面图源：TV DAILY、电影《狂野之歌》海报）

电影《狂野之歌》3日正式上映，片商同步公开了片中吴正世饰演的「崔成坤」所演唱的《喜欢你》MV与剧照，结果笑翻一票网友——因为实在太认真、太深情、太好笑了！

《喜欢你》是电影中崔成坤的代表作，创下「39周连续第二名」的惊人（？）纪录。歌曲本身是一首讲述坠入爱河的纯情男人、深情告白的抒情叙事曲，但配上吴正世那脸认真到不行的表情，整个荒谬感直接拉满。

（图源：电影《狂野之歌》海报）
MV从他陷入哀戚情绪的对嘴画面，到与初恋的凄美爱情故事，完美复制当年那种「土味浪漫」的氛围。更闹的是，剧组还刻意加上过曝的「柔光滤镜」和夸张的下眼线效果，让整个MV散发出一股浓浓的复古时代怀旧风，配上吴正世那「一侧眼睛被头发盖住」的神秘发型，堪称画龙点睛的搞笑高潮。网友看完纷纷留言：「这什么复古『耻度』啦」、「吴正世真的是认真到让人发毛的好笑」、「那头发是跟门帘借的吗？」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，笑喷了」等。
（图源：电影《狂野之歌》海报）

吴正世这波「魔性演出」连演艺圈好友都忍不住参一咖。郑殷杓最近在SNS上发文：「最近正世的歌一直出现在我的SNS上，真的有够不想看。但是莫名中毒，害我一直跟著唱。」根本口嫌体正直的最佳代表。柳承龙更搞笑，直接戴上假发、跟著模仿唱歌，还录成影片上传，让粉丝笑到肚子痛：「这群人到底多闹？」

《狂野之歌》是一部喜剧电影，讲述曾经横扫歌坛、却因为一场意外事件被迫解散的3人男女混声团体「Triangle」，在20年后突然迎来东山再起的机会，於是一群中年大叔大婶决定展开一场超荒唐的挑战。

片中「Triangle」成员由姜栋元、朴智炫、严泰九三位实力派演员饰演，搭配吴正世这个「39周亚军歌手」的乱入，光看阵容就知道笑果不会少。

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