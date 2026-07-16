Karina、都敬秀惊喜加盟《宇宙年糕店》！担任首尔店一日工读生　李泳知一句话意外成真

tvN 综艺节目《宇宙年糕店》最新公开的精华预告中，三位大明星将成为一日兼职工读生（PT）协助营运首尔分店！！

《宇宙年糕店》是一档记录李恩智、MIMI、李泳知、安俞真4人在《Biong Biong地球娱乐室2》中，因未能完成密室逃脱任务，而接受到《宇宙年糕店》打工惩罚的节目。每一季都展现惊人搞笑默契的四人组，这次将带著全新故事回归，展开一段混乱又爆笑的旅程。



精华影片一开始，就是四人得知总公司决定在首尔开设第2间分店时惊讶不已的画面，立刻吸引观众目光。身为主厨的李泳知当场直接躺倒在地，李恩智则笑说：「不是你一直说想去首尔吗？所以才帮你准备的啊。」让人不禁觉得这根本就是自作自受。甚至制作组还表示，只要李泳知想去，就算开到美国也会全力支持。



向来话很多、现场总是吵闹不停的四人组，这次竟然忙到连说话的力气都没有，可见工作现场有多么辛苦。李泳知还说：「《Biong Biong地球娱乐室》一直都是越辛苦，最后越成功。」安俞真则默默回应：「那我们到底会有多成功呢？」四人随即露出一脸看破一切的笑容。



这群菜鸟老板也亲身体会到做生意的不容易，为了实现「要亲自制作年糕」的豪语而吃尽苦头。不仅如此，节目甚至出现餐厅一位客人都没有上门的窘境，进一步爆发了劳资冲突。

另一方面，随著最先进的POS结帐收银系统、可靠的工读生、打造连锁品牌的梦想，以及想前往首尔开店的愿望集结在一起，《宇宙年糕店》首尔分店终於正式成真。规模比本店更大的首尔分店，将邀请aespa成员Karina、舞者Gabee与都敬秀（D.O.）担任一日工读生，共同参与营运。



《宇宙年糕店》将於7月31日晚间8点35分首播。

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