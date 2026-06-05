IVE 张员瑛通关「露脸0.1秒」就盖回去？抱胸等护照、单手抽走…韩网狠骂：艺人病末期

韩国人气女团IVE上月30日为出席在上海举办的活动，经由金浦国际机场准备出国，当天成员们的机场时尚堪称「包紧紧」，每个人都戴著低压帽和口罩，几乎遮住整张脸。不过其中成员张员瑛在通关时的举动，却在网路上引发热烈讨论，直接冲上了热搜第一的位置。

在出境过程中，张员瑛被机场人员要求脱下口罩和帽子以核对护照照片与本人是否相符。没想到她只是「微微掀起」帽沿和口罩，不到一秒就立刻放下，让不少网友傻眼：「这样真的看得清楚吗？」更令网友不满的是她在接受查验时双手抱胸，等到对方递回护照时，竟用单手「一把抽走」后迅速闪人。



논란중인 장원영 공항 태도



예의없다 vs 별걸로 다 억까이다



갈때 그냥 수고하세요라고 고개라도 까딱

인사라도 해주면좋았을텐데… pic.twitter.com/I3XfQYMFl2 — 캣츠파파 (@ceolmh3) June 4, 2026

这一系列举动全被现场媒体拍个正著，影片曝光后立刻掀起正反论战。有人狠批：「有必要这么冷漠吗？」、「这根本是『艺人病』末期了吧？」、「艺人是什么了不起的官吗？大家都要平等对待啊…张员瑛，谦虚一点吧」、「平常看她上节目就觉得公主病、艺人病很严重了，年轻又当红，就以为人气会永远持续下去吧…虽然还小，但现在说什么她也听不进去吧」、「越红越要谦虚，这道理不懂吗？」、「病得不轻啊」、「艺人病晚期」等。但也有不少网友缓颊：「是不是大家想太多了？一个小动作也要放大解读？」、「短短一段影片就要把一个人往死里骂吗」、「光看照片和影片很难断定全部，也许她当天身体不舒服、也许之前发生了让她不开心的事。但这种事情累积下去，不光是个人问题，还会影响到整个团体，希望她能注意一下」。



让争议越烧越烈的是同团成员GAEUL（秋天）同样也戴著帽子和口罩，虽然也没有完全脱下，但她不仅用「双手」接过工作人员递来的护照，甚至还微微点头行礼后才离开。同一个团体、同一个场合，态度却天差地别，立刻被网友拿出来做对比，直呼：「差距也太大了吧？」



这把火甚至烧到机场人员身上，有网友不满指出，一般人要是没脱帽或拿下口罩，早就被要求「彻底脱掉」，为何偏偏对艺人就这么宽容？「明星是多了不起？」、「拜托一视同仁好吗？」等留言纷纷出炉。

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