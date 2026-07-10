名誉恢复的信号弹？金秀贤广告主态度大逆转，求偿25亿→4亿大缩水，法官认证「大家都是受害者」

韩剧顶流金秀贤卷入的「未成年交往」风波出现重大转折！先前因恶意散布假消息而被逮捕的《横竖研究所》代表金世义自从上个月23日正式被羁押起诉后，整起案件的风向似乎悄悄变了——原本气噗噗向金秀贤求偿25亿元（韩币，下同）的户外品牌「Eider」，突然在8日的第二次庭审中态度大转弯，把赔偿金额大幅下修到只剩4亿元，而且还是只要求退还剩下的模特儿代言费，不是要罚他丑闻赔偿！

这起官司的来龙去脉是这样的：Eider去年找来金秀贤当代言人，没想到金世义大爆金秀贤曾跟未成年时期的已故女星金赛纶交往，还说金秀贤要对她的死负责，搞得品牌形象受到影响，Eider一气之下就在去年8月告上法院，要求25亿的天价赔偿。但就在金世义因涉嫌伪造证据遭到警方逮捕、检方起诉之后，Eider这回在法庭上直接撤回「因社会争议造成的形象损害赔偿」这部分的请求，只针对合约剩下的代言费来讨。



法官点出Eider原本的赔偿请求「恐怕很难被法院接受」，还特别提到其实不管是Eider、金秀贤还是他的经纪公司，全都是金世义恶意散布谣言下的受害者。法官进一步建议，既然金秀贤方面也在跟其他广告主协商中，不如Eider就撤诉，诉讼费双方各自负担，用和解的方式圆满收场，不需要再浪费司法资源。这番话等於直接打脸Eider当初的巨额求偿。

金世义从去年3月开始就在YouTube频道上大爆料，说金秀贤和金赛纶有过恋情，还暗示金秀贤对她的死有责任，甚至大阵仗召开记者会，公开一段号称是金赛纶生前的语音录音档，以及两人的KakaoTalk对话纪录，企图坐实金秀贤的罪名。结果检警一查，发现那个语音档是用生成式AI伪造的，对话纪录也是假的，根本全是刻意捏造！



警方随即在5月14日声请羁押金世义，法院认定他有灭证和逃亡之虞，火速核发羁押令，最后在上个月23日正式起诉。罪名包括违反《资讯通讯网法》（散布虚假消息毁损名誉）、违反《跟踪骚扰防制法》、违反《性暴力特例法》（散布非法拍摄物）、恐吓、强制未遂等多项重罪，这下金世义恐怕要吃不完兜著走。

金秀贤的经纪公司Gold Medalist在金世义被羁押后也发布声明，感谢这段时间外界对金秀贤的信任和支持，也谢谢许多媒体和网友愿意追查真相、还原事实，让金秀贤能够稍微喘口气。

目前金秀贤除了Eider之外，还被FromBio、Classys、Cuckoo电子、TrendMaker等多家广告商联手提告，求偿总金额超过100亿。这回Eider率先让步，加上法官明确释出「大家都是在金世义谎言下的受害者」的风向，外界都在看这会不会成为金秀贤全面翻盘的起点，让其他广告主也跟进和解。



Eider和金秀贤官司的第三次庭审将在8月26日继续进行，能不能顺利和解收场，到时候就有答案了。不过可以确定的是，随著金世义遭到羁押起诉，金秀贤的名誉之战，已经看见一道曙光。

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