李宰煜基础军事训练结业，Man味爆表「瘦了更帅了」！ 母、姊高挑基因超强大

男星李宰煜日前完成基础军事训练，顺利结业的照片在网路疯传，穿上军服、戴上贝雷帽的他，整个人散发出更强烈的男人味，让粉丝们狂赞「瘦了反而更帅气」。

公开的照片中李宰煜和妈妈、姊姊一起开心合照，虽然脸上带著训练结束后的轻松神情，但明显看得出身形较之前更结实、线条也更MAN了。而一旁妈妈和姊姊的惊人高挑身材也成为焦点，站在188cm的李宰煜身边完全没被比下去，尽管脸上用了爱心贴图遮住，但优雅气质还是藏不住。



1998年出生的李宰煜於6月18日正式入伍履行国防义务，当时他公开平头照向粉丝问候，简单说了句「会健康平安地回来」，让不少人直呼不舍。不过他虽然人在军中，演艺事业可没停摆，不只在ENA月火剧《医到孤岛爱上你》的制作发表会上透过影片现身，11号还发行了个人单曲《SHADOW》，接下来更有新作《蜜兼职》准备公开，堪称「军白期」最小化典范。



而由李宰煜主演的《医到孤岛爱上你》，剧情描述他饰演的公共保健医师「都志义」来到人人避之唯恐不及的「平同岛」，与神秘护士「陆遐俐」（辛睿恩 饰）展开一段医疗人文罗曼史。该剧6月30日播出的第10集，在全国付费家庭收视率写下4.8%的成绩，比前一集上升0.3个百分点，更稳坐月火剧与同时段节目的收视冠军，人气丝毫不受男主角当兵影响。



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