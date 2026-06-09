二代女团 SECRET 时隔12年回归！《Girls on Fire》出身豫彬加入成新成员，网震惊：年龄差太大了吧

二代女团 SECRET 惊喜宣布时隔12年重组，将由全烋星、郑荷娜携手新成员，以三人体制展开全新活动，消息一出立刻掀起热烈讨论。

8日，SECRET 官方 YouTube 上传新成员豫彬（YEBIN）翻唱太妍〈U R〉的影片，这也是她加入团体后首次公开亮相的内容。影片中，她在舒适空间里专注演唱，展现细腻情感与稳定唱功，高音段落也顺利驾驭，完整展现扎实 vocal 实力。



事实上，豫彬曾参与 JTBC 选秀节目《Girls on Fire》并晋级本选圈，之后持续以个人身份活动，陆续发行数位单曲〈Kill the Pain〉与〈Shape of Me〉，逐步累积音乐作品与知名度。2002年出生的她，也为 SECRET 注入全新活力与风格变化。

影片曝光后也在网路上掀起讨论，部分网友对年龄差与组合重组表达惊讶，也有人留言表示支持与期待：「和相差10岁的前辈一起工作应该不容易吧，所属公司疯了」、「那位朋友压力应该很大吧...孩子有什么罪...」、「02年生的话，现在几乎没有组合出道的可能了」、「但是年龄差太大了吧」、「2002年出生，和全烋星相差13岁，和郑荷娜相差12岁，很难理解在一个组合」、「是出演过《Girls on Fire》的豫彬！爲你加油」、「欢迎新成员」、「真的很喜欢 SECRET 很久了，以后也会一直支持你的」等。



而 SECRET 自2009年出道以来，凭藉〈Magic〉、〈Madonna〉、〈Shy Boy〉等多首热门歌曲累积人气，是许多粉丝心中的代表性二代女团。随著成员变动与活动中断多年，如今再度以新阵容回归，也让不少粉丝感到格外感慨与期待。

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