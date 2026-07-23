太尴尬了！ITZY留真舞台「手伸裤内整理服装」引爆争议，本人直播亲上火线道歉

韩国人气女团ITZY成员留真，日前在菲律宾马尼拉演唱会上的一个「整理服装」动作，意外在网路上掀起两派论战！事隔多日，她本人终於亲上火线，在直播中还原当时情况，并诚恳向粉丝致歉。

事情发生在本月11日，ITZY於菲律宾马尼拉SM亚洲购物中心体育馆举办第三次世界巡回演唱会。当时留真身穿连体衣（Jump suit）登台表演，但过程中她似乎觉得下半身衣物不适，数度低头整理。没想到一个瞬间，她被捕捉到直接将手伸进短裤内调整衣物，画面透过社群媒体以慢动作疯传，瞬间引爆网友热烈讨论。



류진 "바지에 손을 넣었던 것에 대해 팬 여러분께 사과와 해명을 드리려고 한다. 점프슈트(상의)가 너무 올라가서 정말 아팠다"



걱정하지만



남자들은 다 이해한다 pic.twitter.com/5zvy5ZCYK2 — 맨즈헬스닥터쉔 (@MenHealthToday) July 20, 2026

有网友缓颊表示：「女生都懂那种卡住的痛苦」、「这是自然的动作」、「服装设计有问题」。但也有不少人批评：「舞台上把手伸进裤子真的不好看」、「看表演时吓了一大跳」、「虽然不舒服，但可以稍微背对舞台再处理」。



面对排山倒海的评论，留真在昨（19）日的个人直播中主动提起此事。她坦言：「周围真的收到很多关心和责备的讯息。」接著她解释当时的真实状况：「连体衣整个往上卡，真的非常痛，当下没有多想就顺手整理了一下。但后来自己重看影片，也觉得确实不太妥当。」留真更自嘲说：「我的手好像伸得有点进去了，看来我真的是太放松了。」随后她正色道歉：「在舞台上做出这样的动作，对粉丝们真的很抱歉。」



류진이 바지 안에 손을 넣었던 장면에 대한 해명 영상.



그냥 이렇게 쿨하게 설명하고 넘어가면 될 일이었습니다.



그런데 오히려 일부 팬들이 과도하게 방어하면서

별일 아닌 장면을 더 큰 논란으로 만드는 것 같습니다.



영상을 보고 순간적으로 “왜 저랬지?” 하고

궁금해하는 건 너무 자연스러운… pic.twitter.com/OljSE6lf3N — Adrian Knox (@LifeBeLikeThatX) July 18, 2026

不过这番道歉并未完全平息所有声音。粉丝们大多力挺，留言「没关系啦」、「下次小心就好」、「看得出来她很诚实面对」，但也有部分网友仍认为「台上本来就该多注意一点」。正反两派论战持续延烧。



此外，ITZY目前正忙於第三次世界巡演「TUNNEL VISION」，与全球MIDZY（粉丝名）见面。这次的小插曲虽然引发讨论，但留真选择第一时间坦率面对错误，也让不少粉丝大赞她的诚实与勇气。

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