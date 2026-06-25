膀胱肉毒+间歇导尿全都讲！宋枝恩朴卫夫妇被指「消费身障日常」，韩网反应两极：有意义vs.卖惨

女团Secret出身的女星宋枝恩和YouTuber丈夫朴卫（朴伟），最近在节目上不只放闪，更直接把膀胱治疗过程摊在镜头前，让不少观众看完直呼「资讯量太大」，也有人坦言「真的不需要知道这么多」。

日前播出的SBS综艺《同床异梦2》中，这对夫妻为了挑战马拉松，一起到医院做检查。 朴卫在节目中透露，因为脊髓损伤的后遗症，他的身体没办法正常排汗，连带膀胱管理也成为日常一大难题。 他更坦言，只要水喝多了就会跑厕所，长期下来养成了刻意少喝水的习惯。 紧接著主治医师也详细解释了朴卫正在进行的「膀胱内肉毒杆菌注射术」，朴卫本人还补充说「就是把管子伸进尿道，直接往膀胱打针」，让摄影棚内的艺人们全都惊呆。



画面播出后，韩网论坛和新闻留言板瞬间炸锅，反应相当两极。 一部份观众大赞「很有意义，让我们更了解身障者的真实生活」、「这是在展示身障者生活中会遇到的那些不便——一般人不必经历，但身障者却天天要面对的事。 哪怕只有一个身障人士看完后得到帮助，我觉得这样的内容就是有必要的」、「平常很难接触到这类讯息，算是有帮助」。 但也有不少人直说「感觉私生活被挖得太细了吧」、「这对夫妻的新闻怎么老是绕著排便排尿转」、「虽然理解出发点，但节目真的不用讲这么细」、「我们观众并不想知道得那么仔细」、「除了私生活没有其他能让观众关注的内容了吗」、「 这两口子赚钱的路子说白了就两条：要么拍影片大吐身障生活的不便，专攻观众的同情心; 要么跑基督教活动做见证，分享信仰故事」、「放在你自己的youtube上就行了啊，问什么一定要让电视观众也看」等。

朴卫早在今年5月登上《同床异梦2》时，就已经大方公开过使用导尿管和排便管理的方式，当时他还解释了间歇性导尿（CIC）和栓剂的使用方法，并说：「很多人误会我排泄都要靠别人帮忙，所以我想直接秀给大家看。 」老婆宋枝恩也帮忙缓颊，表示「很多坐轮椅的人其实是因为不知道方法才吃苦」，强调朴卫是真心想分享有用的资讯。



其实朴卫在自己YouTube频道上，早就长期分享身障者的日常生活、复健过程，以及排泄管理的撇步。 一方面，不少人肯定他是在为身障族群发声、提升大众认知; 但另一方面，每次上节目都绕不开这些敏感的身体话题，也让观众出现正反两极评价。

朴卫2014年因为不慎坠落意外，被诊断为全身瘫痪，但靠著持续复健，如今已经恢复到可以自理生活的程度。 去年他和宋枝恩结婚后，夫妻俩固定出演《同床异梦2》，大方公开新婚日常，只是这对小俩口的「真实度」，似乎已经超越了一般观众的心理承受范围。

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