从miss A到Secret、Jewelry婚礼见证「女团姐妹情」还是「嫌隙」？秀智、韩善伙缺席队友婚礼再掀不合疑云

韩国娱乐圈近期多位女团出身的艺人相继步入婚姻殿堂，尽管有昔日队友亲临祝贺，却也因「某位队友未现身」再度引发不和传闻。 从miss A、Secret到Jewelry，多组女团的婚礼再聚，却也因部份成员缺席而掀起话题。

秀智未出席miss A队友Min婚礼 粉丝遗憾四人未能重聚

6月7日miss A出身的成员Min在首尔与圈外企业家男友举行婚礼。 当天包括同队成员Jia、Fei，以及2AM的赵权、g.o.d朴俊亨等昔日JYP师兄师姐纷纷出席，SM艺人少女时代的孝渊、f(x)的Amber也现身祝贺。



然而，miss A出道成员秀智的缺席格外引人关注。这场婚礼是miss A解散8年来，成员首度大规模聚首，粉丝原盼望四人能合体重聚，却因秀智缺席留下遗憾，也不免引发不合传言。



Secret婚礼聚三缺一 韩善伙再陷不和风波

Secret成员宋枝恩於2023年10月与YouTuber朴维举办婚礼，现场由全炫茂主持，歌手殷秀、搞笑艺人赵慧莲献唱祝福。Secret成员全烋星、郑河娜均到场，还负责洒花瓣祝贺。 然而，原四人中的韩善伙未出席，再度引发「她与队友交恶」的揣测。



事实上，自2016年韩善伙退团转往演员发展后，Secret合体时她多次缺席，2023年Secret迎来出道14周年，三位成员再度聚首，她仍未现身。不合传言因此不胫而走。



Jewelry姐妹情生变？ 赵敏雅未获邀惹争议

女团Jewelry出身的赵敏雅在2021年结婚时，队友徐寅永（徐仁英）、朴贞雅曾到场祝贺，展现20年深厚友情。 她也在社群平台提及「虽然李智贤没能来，但心意与我们同在」，强调彼此情谊未变。



然而，2023年徐寅永结婚时，赵敏雅却未出席，引发外界猜测两人是否交恶。 她之后在个人SNS回应：「即使平时有联络，每次上节目，都被背后偷录、我是看电视才知道她们三人录了节目。」她也直言：「有人问为何没去婚礼，但我根本没收到邀请，怎么知道在哪里举办、几点开始？」这段发言让粉丝们震惊，让人觉得看似和谐的女团关系，其实早已暗潮汹涌。



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