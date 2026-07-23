汤唯47岁高龄产子！才接朴赞郁好莱坞新片，又喜迎「马宝宝」双喜临门

女星汤唯真的超强！才刚宣布接下韩国名导朴赞郁的好莱坞西部新作，演艺事业再上一层楼，没想到家庭生活也传来超级好消息。

她昨天（22日）在个人社群平台晒出温馨全家福，亲自报喜迎来第二胎。据说是个男宝宝，让粉丝们又惊又喜，纷纷献上祝福。照片中，汤唯和老公金泰勇导演、大女儿Summer，以及刚出生的小宝贝，全家人大手拉小手，画面超级有爱。她更笑说，女儿Summer像个小大人一样开心宣布：「『马』上开始一家四口的旅行啦！」



汤唯在怀孕期间，就一直昵称腹中胎儿为「小马驹」，连公布喜讯时也用了这个可爱的昵称，字里行间都是对新生命的期待。她同时也公开了画家父亲特地为迎接新生儿所画的小马驹画作，别具意义。



其实汤唯这次怀孕早有端倪。今年4月她在上海出席品牌活动时，一袭贴身洋装藏不住明显的D字孕肚，当时就引爆了怀孕传闻。后来她大方认了「家里要多一匹小马驹了，都很期待」，证实喜讯。这胎是她和导演老公金泰勇结婚12年来，继2016年生下大女儿Summer后，时隔近10年再度迎来新生命，而且是以47岁的高龄产下二胎，真的相当不容易。



由於汤唯大女儿Summer就是在香港出生，上个月她也被直击和老公一起现身香港机场，当时外界就疯猜她这次可能也会选择在香港待产。毕竟她过去曾透露，觉得生产时能和医护人员顺畅沟通很重要，「如果语言不通会很麻烦」，这回选择在熟悉的环境生产，似乎也不让人意外。

汤唯和导演金泰勇因2011年合作电影《晚秋》结缘，2014年步入礼堂，婚后感情一直很恩爱。如今结婚12年，从一家三口升格为一家四口，家庭事业两得意。而她的演艺事业也没停下脚步，日前才正式确定将主演朴赞郁导演执导的好莱坞西部片《The Brigands of Rattlecreek》，进军国际市场的企图心满满。现在又喜迎二宝，可说是货真价实的双喜临门，让所有影迷都替她感到开心！

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