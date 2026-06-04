48岁这状态合理吗？！河智苑接连登音乐舞台＋《大学明日》封面回归校园，笑称：怕抢了年轻人的位置

最近的河智苑从音乐舞台到校园画报接连亮相，每一次出现都再度引发热议与关注。

日前，河智苑登上MBC音乐节目《Show! 音乐中心》，时隔23年再次带来〈Home Run〉舞台。影片公开短短4天便突破252万次观看，再度掀起热烈讨论。



舞台公开后，网友也纷纷留言：「姐姐真漂亮」、「适合你偶像妆容」、「是不是疯了？真的好漂亮」、「不是...48岁的脸蛋身材是什么情况」、「现在听也觉得歌很好听」、「哇 舞台表演太棒了」、「这怎么是黑历史啊 好帅啊」、「真的像歌手一样」、「管理的这么好，连舞也跳得很好」、「姐姐不老吗」等，大赞她的冻龄美貌与稳定实力。

事实上，这次舞台源自她目前出演的 YouTube 网路综艺《26学号智苑》。当时来宾旗安84与康男开玩笑向她下战帖，河智苑也豪爽承诺：「如果影片观看数突破120万，我就登上音乐节目舞台！」没想到在粉丝热情支持下真的达标，最终成功兑现约定。



此外，大学生杂志《大学明日》近日也公开6月号封面画报，并表示：「有些青春即使经过岁月流逝，依然会再次回到校园。」曾三度登上封面的河智苑，时隔多年再度回归，成为话题焦点。

配合《26学号智苑》的世界观设定，她以「庆熙大学饭店观光学系26学号新生」身分拍摄画报，长直发搭配白色针织外套，散发清新自然的校园氛围，让人完全看不出真实年龄。而当得知获邀担任封面人物时，河智苑还笑说：「真的很想拍，但总觉得好像抢了年轻朋友们的位置。」谦虚又可爱的发言，也再次展现她亲切不做作的魅力。



日前，她主演的作品《权欲之巅 Climax》於4月迎来完结篇，话题热度仍持续延烧。随著音乐舞台与校园画报接连掀起讨论，河智苑从戏剧到综艺再到舞台全面展现多面魅力，也让人更加期待她接下来会带来什么样的全新作品与挑战。



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