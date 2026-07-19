BTS 欧洲巡演狂吸 72 万人！巴黎单场9.2万人创纪录「惊动总统马克宏」下站直奔世界杯决赛

超级天团防弹少年团BTS再度於展现恐怖的统治力！当地时间 18 日，BTS在法国巴黎法兰西体育场迎来「ARIRANG」世界巡演欧洲站的终点站，两天狂涌 18.4 万人，单场更创下高达 9 万 2000 名 观众的疯狂纪录，直接刷新 BTS 出道以来的「单场最高人数」历史纪录！

本次巡演横跨马德里、布鲁塞尔、伦敦、慕尼黑及巴黎 5 大城市，10 场公演狂卷 71 万 7000 人次，门票一开卖秒杀售罄早已是基本盘。时隔 7 年重返巴黎收官，成员们特地苦练正式法文告白：「巴黎有我们喜欢的一切，最棒的 ARMY，我们一定会再回来！」直接融化现场粉丝。更狂的是，17 日的演出连法国总统马克宏伉俪都被捕捉到低调现身观众席朝圣，惊动欧美媒体！



防弹少年团透过这次巡演再次写下全新的里程碑。他们不仅是史上首位进驻比利时波杜安国王体育场、德国安联竞技场的南韩艺人，更在英国伦敦的托登罕热刺球场树立了历代演唱会每场平均观众人数最多的新纪录。



大数据公司 CoStar 更指出，BTS 马德里开唱期间，直接让当地饭店入住率飙到 89.5%、客房收入创历史新高；伦敦更破天荒围绕泰晤士河、大英博物馆举办「BTS THE CITY ARIRANG」都市型庆典，吸引了全球粉丝的目光。



欧洲主流媒体对此更是集体赞誉，法国《巴黎人报》盛赞这场演出是「具备爆发力且内容丰富的震撼大秀」；《世界报》盛赞他们「将 K-pop 推向世界音乐产业巅峰」，挺过军队空白期后凝聚力更强大；德国《世界报》更封他们为「当代最成功的流行乐团，超越西方中心主义文化潮流的代表性案例」。



圆满结束欧洲行程后，BTS 将一秒不停歇直奔美国，於韩国时间 20 日登上「2026 国际足总世界杯」史上首次决赛中场秀，与流行天后玛丹娜、夏奇拉、小贾斯汀等世界级流行巨星共同带来精彩演出，再度缔造全球级的神话舞台。

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