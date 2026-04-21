河智苑出道多年在新作《权欲之巅》挑战同性恋情与崩溃演技：这部作品让我打破个人框架

演员河智苑近期演出新电视剧作品《权欲之巅》，日前表达终演感想，在剧中河智苑饰演一位顶级女演员，但却有著秘密的同性爱人。在黑暗又充满潜规则的演艺圈与政治圈打滚著，让她历经多次的起起落落，最终她仍选择与朱智勋携手共同走向更高的位置。剧情播毕，河智苑在剧中的演技挑战也大获好评。

在最终回的剧情中，河智苑始终必须对无恶不作的车珠英进行最后的复仇，仍然选择与昔日战友，也是她表面上的检察官老公朱智勋联手，揭发车珠英的恶行，最终也完美成功将她送进大牢，甚至在车珠英被狼狈逮捕的那一刻，河智苑就站在对面，摘下了墨镜用唇语对她说「在那里（监狱里）老死吧～」看得大快人心，也展现超强气场。



在逼近结尾时，河智苑重新拿回了自己的明星光环，在国际影展中大放异彩，她眼中甚至还看见了为她而送命的女子NaNa也出现在现场为她喝采，内心相当澎湃而流下泪水。不久后她在休息室却接到来自监狱的来电，车珠英暗示著会继续报复，让河智苑晕倒在洗手间，当丈夫前来查看并救出她时，她却问「这里是哪里？是地狱吗？」展现出极度不安的神情，朱智勋也因这样的心理折磨而流下泪水，演技相当到位。



河智苑也表示自己想要表达出剧中这个为了生存而打滚挣扎的女演员秋尚雅，让她费尽心思，她必须抛开原本的自己，为了完整呈现秋尚雅，也希望这部作品能够让大家记住很久很久。她也对於剧中情感大量消耗的过程而得到观众们的好评，表达感谢之意。



这部作品河智苑也挑战了许多同性爱的场面，并且许多选择并非站在绝对的善或是恶，她深入了解这个角色并希望能够细腻表达出来，非常努力表达人物的立体面相。最后河智苑也表示，《权欲之巅》是一部让她打破了自我框架的作品，非常感谢一起合作的演员同仁们、导演与工作人员们，希望下一部作品也能够带给大家新鲜的感觉。



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