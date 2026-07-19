李世英深V炸裂辣翻天！爆乳高开衩Cos「地狱回归」掀论战，网轰：越穿越夸张

韩国搞笑艺人李世英又出招啦！她日前在个人社群晒出一系列火辣Cosplay照片，写下：「地狱里谁回来了？猜对是哪个角色就送炸鸡券！」原本是想跟粉丝开心互动，没想到服装尺度太大，瞬间引爆网友正反大论战。

照片中，李世英完美复制日本知名动漫角色，对著镜子自拍。但大家焦点全在那件深V挖到胸下、侧边开高衩直逼大腿根的战袍上！她靠著严格运动管理出来的S曲线、浑圆上围和招牌黄金臀腿比一览无遗，视觉效果超震撼。



贴文一出，留言区立刻分裂。死忠粉狂赞：「她玩Cosplay是认真的！」「细节质感满分」「身材管理太狂了」，也有人强调这是私人帐号，「兴趣而已，尊重表达自由好吗」。但另一派网友气炸：「这次真的over了」「公开平台一堆小孩在看，尺度要拿捏吧」「线越踩越过，到底还要脱到哪？」正反两方隔空交火，越吵越烈。



李世英这回大胆展现身材，也让不少人想起她之前惊人的整形告白。她曾在自己的YouTube频道《英平TV》里超坦白承认，除了动眼睛鼻子，连胸部都动过刀，而且总花费高达1亿到1.5亿韩元，当时就轰动全网。她更透露，胸部手术其实是「不得不做」——因为以前打的填充物破裂，液体流到肋骨、腋下甚至背部，害她胸部看起来像分成四块，严重变形。为了抢救惨况，最后只好植入义体，从原本的A罩杯升级到E罩杯。术后她自信满满地说：「现在敢穿以前一辈子都不敢碰的衣服了！」虽然走过并发症阴影、勇敢做自己的态度获得多数人按赞，但这次尺度争议恐怕还会继续烧下去。

除了电视通告，李世英近来靠YouTube和社群上的直率发言累积不少人气，未来她会收敛还是继续做自己，大家都在看。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻