RESCENE Woni打破IVE张员瑛霸榜记录，登顶「7月女团个人品牌声誉榜」！魔性迷因「巨济呀吼」全网疯传、逆袭Melon第一

K-pop 女团势力再度洗牌！韩国企业声誉研究院於 19 日公布 2026 年 7 月最新「女团个人品牌声誉」榜单，结果跌破所有人眼镜：从今年 3 月起连续霸榜 4 个月的 IVE 张员瑛，这次竟然被无情超车，而夺下这届冠军宝座的，就是来自女团 RESCENE 的成员 Woni！

逆袭神话！小公司女团成员狂飙 90% 登顶榜首

根据大数据显示，Woni以总分 7,962,989 的品牌声誉指数夺冠，与今年 6 月相比大幅暴涨了 89.84%；张员瑛本月以 7,490,203 稍微下滑 0.65% 屈居亚军，Karina 则以 5,618,919 位居季军。

分析 Woni 的品牌关键字，发现「漂亮、沟通、逆袭」等词汇出现频率极高，热搜词则围绕在「LOVE ATTACK、李宣旼（合作 YouTube 的人气谐星）、Pretty Girl」，正面评价比率更是高达吓人的 91.26%！与此同时，同团成员 Minami 这次也强势杀进第五名。这群没资源、没背景的女孩，到底是怎么把顶流前辈们通通变成「手下败将」的？



差点查无此人！因一句魔性「巨济呀吼」引发人气奇迹

回顾 RESCENE 的出道史，简直是一部血泪逆袭史。作为超小型经纪公司THE MUZE娱乐於2024年推出的五人女团，首张迷你专辑主打歌〈Love Attack〉在 Melon 日榜只开出惨不忍睹的第 904 名，出道初期几乎零曝光，打歌节目更是惨到只上过一次《音乐银行》。



命运的转折点就发生在今年 3 月！Woni 的官方 YouTube 频道上传了一支名为「对辣妹的姿态进行了学习」的影片，成员 Minami 搞笑扮成日本辣妹教导 Woni 如何以辣妹的姿态行事和讲话。Woni 当下打趣说：「如果这样子去巨济市（Woni故乡）一定会被骂！」结果 Minami 下秒竟极度阳光地对镜头甜笑道：「巨济，呀吼！」



这句「呀吼（ヤッホー）」原本是日文好友见面时打招呼的用语，类似英文的「Hi」或「Hey」。没想到的是，配上Minami软萌又魔性的无厘头口音，瞬间引爆病毒式传播！全网社群瞬间被洗版，大家疯狂跟风玩起「首尔，呀吼！」、「釜山，呀吼！」的 meme。

随著迷因火速翻红，原先跌入谷底的歌曲〈Love Attack〉也被「捞回来听」，今年6月进入Melon月榜第8，7月8日更登上Melon TOP100冠军。而6 月的串流播放量比 5 月暴涨 584.1%，收听人数飙升255.02%，证实这波热度早就突破同温层、扩散到全南韩大众！



首次登顶音源榜！RESCENE翻红狂吸全网流量、携手地方政府双赢

眼看歌曲逆势上榜，RESCENE顺水推舟，在 6 月 18 日带著辣妹风的〈LOVE ATTACK〉重返《M Countdown》舞台；7 月 8 日更乘胜追击，推出翻唱二代传奇女团 KARA 经典神曲的特别单曲〈Pretty Girl〉，将五代团的青春活力与二代团的集体回忆完美结合，话题度再次冲上云霄。



甚至连巨济市官方都主动邀请 RESCENE 担任宣传大使，跳脱以往硬梆梆的政府文宣，改用时下最夯的 Shorts、Reels 短影音合作，成功将网路流量变现，达成地方政府与逆袭女团的「最强双赢」！这场由一句「呀吼」引发的演艺圈奇迹，看来还会继续烧下去！



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