张赫曾是《秘密花园》男主角热门人选！「吉罗琳」河智苑证实：我也知道

当年河智苑、张赫原本有望合作经典韩剧《秘密花园》，张赫曾是男主角的有力候选人，这段选角幕后故事在近日终於曝光。

25日，河智苑的 YouTube 频道《26学号智苑》公开第15集影片，记录了河智苑出演音乐节目的幕后花絮。



当天公开的影片中，河智苑的好友、演员车太铉也惊喜现身。车太铉谈到河智苑日前因出演《Show! 音乐中心》引发热议时，打趣表示：「光是瞄到舞台上舞者的规模，还以为是世界级音乐盛典『科切拉（Coachella）』呢。」逗得众人哈哈大笑。

而当张赫登场后，河智苑表示自己其实从未和他合作过任何作品，制作组则提到，张赫过去曾是 SBS 电视剧《秘密花园》男主角的热门人选。



《秘密花园》最终由玄彬与河智苑携手主演，并获得广大观众喜爱，不过原本也有机会看到张赫与河智苑在同一部作品中合作。对此，河智苑也表示：「我也知道他曾是男主角的人选。」

此外，制作组还在画面上加上字幕：「历经多年兜兜转转，『推奴』和『吉罗琳』终於在 YouTube 历史性相遇。」为节目增添不少趣味。（两人见面的片段可快转至19:26）





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