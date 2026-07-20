「真的像在做梦！」BTS 登历史首座世界杯决赛中场秀，穿红魔鬼战袍感性告白 ARMY：多亏有你们

全球娱乐圈与体育界的历史性时刻诞生了！防弹少年团BTS於当地时间 19 日，惊喜登场於美国纽约新泽西体育场举行的「2026 国际足总世界杯」决赛中场秀。这不但是世界杯历史上首次设立的决赛中场秀，BTS更与流行乐坛传奇玛丹娜、夏奇拉、小贾斯汀等国际巨星共同担纲「领衔嘉宾」，展现了在全球音乐市场中独一无二的顶尖地位。

当天，七位成员身穿让人联想到韩国国家足球队官方应援团「红魔鬼」的服装登上舞台，瞬间嗨翻全场数万名球迷与歌迷！在震耳欲聋的尖叫声中，BTS 炸裂献唱曾强势攻占告示牌（Billboard）Hot 100 冠军的现象级神曲〈Dynamite〉。最惊喜的是，成员们还巧妙地将部分歌词改编为「kick the ball / a game of football」，为决赛增添了浓厚的现场感。



到了表演尾声，BTS 再次惊喜重返舞台，与全体演出嘉宾合体热唱酷玩乐团（Coldplay）专为本届世界杯量身打造的歌曲〈We Dance〉。除了与酷玩乐团、夏奇拉、小贾斯汀等巨星同台，更跨界结合《芝麻街》、《布偶历险记》以及 PS22 合唱团，打造出震撼人心、必将载入史册的大合唱。



表演结束后，BTS 也透过经纪公司 BIGHIT MUSIC 发表感性心声：「从小时候就常看的世界杯决赛，今天能登上首场中场秀舞台，真的感到无比荣幸！能与极具魅力的艺人和可爱的孩子们一起喊出爱的讯息、打造充满意义的演出，感觉像在做梦一样。」成员们也不忘向最爱的歌迷告白：「多亏了全球 ARMY（官方粉丝名）不间断的支持与强大影响力，我们才能走到今天这个位置，向所有关注我们的朋友致上最诚挚的感谢！」



另一方面，防弹少年团才刚於 18 日在法国巴黎法兰西体育场划下「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」欧洲巡回演唱会的完美句点。这次欧巡横跨马德里、布鲁塞尔、伦敦、慕尼黑及巴黎 5 大城市，10 场公演狂卷 71 万 7000 人次，展现令人咋舌的超狂动员力。紧接著在 8 月 1 日与 2 日，BTS 将直奔美国纽约大都会人寿体育场揭开北美巡演序幕，延续这股炽热的BTS狂潮。

▽完整版【2026国际足总世界杯决赛中场秀】：



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