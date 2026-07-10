柾国演唱会中途受伤！腰痛到挺不直仍撑完演出，自嘲「太嗨了才受伤」粉丝超心疼

防弹少年团（BTS）成员田柾国，7日在英国伦敦托特纳姆热刺球场举行的世界巡回演唱会「ARIRANG」伦敦场中，意外传出腰部受伤的消息。虽然他咬牙撑到最后一刻，但粉丝现场捕捉到的画面让所有人超揪心，担忧情绪持续扩散中。

防弹少年团於6、7日接连两天在伦敦同一场地开唱。不料7日演出结束后，各大社群平台和粉丝之间迅速流传出柾国身体疑似出状况的影片。画面中清楚可见他在表演途中多次扶著腰部，动作明显比平时迟钝，甚至在某些片段中看起来因为疼痛而无法顺利挺直身体，让粉丝看得心都凉了半截。

정국아, 인터넷 하고 있어요? 이 글을 보시면 꼭 푹 쉬세요. 건강이 제일 중요해요. 다치지 마시고, 아프지도 마세요.#정국아_다나을때까지_푹쉬어

GET WELL SOON JUNGKOOK

WE LOVE YOU JUNGKOOK pic.twitter.com/NkHWJpmopT — (@IMGOLDENCARD) July 8, 2026

Jungkook, gracias por dar siempre lo mejor de ti. Ahora queremos pedirte que pienses primero en ti. Descansa, cuida de tu salud y recupérate sin prisas. Nuestra prioridad es saber que estás bien, y eso es lo único que realmente importa.

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柾国本人在演唱会尾声的谢幕谈话中，亲口向粉丝坦承受伤。他说：「因为在表演过程中伤到腰，从《FYA》那首歌开始就没办法专心，真的很抱歉。」还接著还原当下：「原本想说今天也要嗨翻全场，结果突然『啪』一声，咦？我感觉有什么东西不对劲了。」随后他察觉到现场气氛变得沉重，还开玩笑缓颊说：「都是因为你们（ARMY）玩得太开心，我太兴奋才会受伤，所以你们也有责任喔！」试图用幽默安抚满场担心的粉丝。

: “oke… pertama-tama, punggungku sakit”

: “tadi pas lagi tampil aku cedera di punggung. jadi mulai FYA dan seterusnya aku gak bisa fokus sepenuhnya. maaf ya soal itu…”

: “serius deh, aku gak bohong. aku lagi happy bgt manggung hari ini. aku mikir, ‘pokoknya malam ini… pic.twitter.com/j0W7MbPpJc — ⋆࣪ ִֶ(@JUNG9795_) July 7, 2026

尽管疼痛不适，柾国依然坚持把整场演出完成，最后更向粉丝承诺：「我会尽全力好好管理身体，尽快以健康的样子回到大家面前。」这番话虽然让人心疼，但也让粉丝对他的敬业态度更加佩服。



然而随著伤势画面不断发酵，粉丝的焦虑并没有因此平息。许多人认为比起接下来的巡演行程，柾国的治疗和休养才是第一顺位，纷纷喊话所属公司Big Hit Music尽快采取对应措施。演唱会结束后，X上「GET WELL SOON JUNGKOOK」、「WE LOVE YOU JUNGKOOK」等关键字火速冲上即时趋势排行榜，韩国国内粉丝也发起「#柾国直到康复前好好休息」的标签活动，为他集气应援。粉丝留言更是满满不舍：「柾国平时根本不太会表现出痛的样子，这次真的让人很担心」、「其实第一天伦敦场看起来就有点不对劲了」、「拜托不要硬撑，恶化的话怎么办」、「希望他好好治疗，健健康康回来就好」。



目前Big Hit Music对於柾国的具体诊断结果，以及是否会调整接下来巡演行程，尚未发表任何官方立场。粉丝们也只能继续祈祷，希望他们的「黄金忙内」能快快好起来。

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