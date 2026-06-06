自由了！VIVIZ告赢恶劣所属社BPM，母公司连爆欠薪黑幕、泰民THE BOYZ李升基集体逃亡

女团 VIVIZ（银河、信飞、严智）在与所属经纪公司 Big Planet Made Entertainment（简称 BPM）的官司中，获得了「专属合约效力停止假处分」的「准许」裁定。 这意味著在正式诉讼结果出炉前，VIVIZ 已全面恢复自由身，得以自主规划未来的演艺活动。

怒揭「黑箱帐目」！每人被坑过亿韩元

首尔中央地方法院民事於 5 日在裁定书中明确判定：「债权人与债务人之间的专属合约效力，将停止至本案判决宣告时为止。」法院同时下令，BPM不得违反成员们的意愿与第三者交涉或签署合约、不得要求成员展开演艺活动，亦不得要求第三者禁止成员的活动等。



事实上，VIVIZ 早在今年 3 月 4 日就因为公司迟迟不发放结算金、违反经纪管理支援义务而导致信任关系破裂，愤而向BPM通报解除合约。 根据裁定书，法院将「经纪公司未支付约定结算金」列为主要的判定依据，并判定BPM应支付给每位成员的结算金各达 1 亿韩元以上。

不仅如此，法院更直接揪出 BPM 的「黑箱帐目」，指出公司所提供的结算明细中仅记载了营业额与开销数字，并未附上税务发票、收据等具体的凭证资料，且此后也未提供相关资料或说明查阅方法。 VIVIZ 的律师表示，这次假处分裁定书里的未结算金额只是冰山一角，接下来将在正式诉讼中扩大索赔，绝对要帮女孩们讨回血汗钱！



垃圾公司！泰民、李升基、THE BOYZ集体逃亡

VIVIZ 是在大势女团 GFRIEND 活动结束后，由银河、信飞、严智 3 人与 BPM 签约，自 2022 年再度携手出道，一曲〈MANIAC〉逆袭音源榜、在全球掀起热潮。 万万没想到，付出无数血汗却换来公司的无情剥削。

其实不只是 VIVIZ，BPM 及其母公司 ONE HUNDRED 旗下的大量艺人正因欠薪问题接连出走。 此前，男团 THE BOYZ 的 9 名成员同样向母公司提起合约失效假处分并成功获判胜诉; 泰民 以及 BE'O 在通报解约后，早已光速打包跳槽新东家; 实力派唱将 李茂珍 与国民弟弟李升基同样以结算金未支付等理由通报解除合约。

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