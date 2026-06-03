高胤祯仙女装卸下后⋯⋯直奔「白饭山」！超反差吃货本色让粉丝全看傻

气质女星高胤祯日前出席在日本举办的「ASEA」（亚洲明星艺人奖）颁奖典礼，以一身闪耀银色礼服惊艳惊艳。 没想到活动结束后她大方公开幕后花絮，从车上自拍、后台搞怪到狂嗑白米饭，超反差模样让粉丝直呼「太可爱了」！

高胤祯日前通过个人社群平台更新多张近况照，记录她以颁奖人身分出席「ASEA」的点滴。 当天她以一头长卷发搭配自然旁分浏海，穿上银色露肩礼服，完美展现肩颈线条与锁骨，整个人优雅又散发女神光。

不过镜头一转，她的搞怪本色立刻藏不住。 明明有著精致立体的五官，却故意比出「耍帅YA手势」，甚至把头往后仰做出超浮夸表情，反差萌让网友笑翻。 后台接受发型化妆整理时，她嘟著嘴巴乖乖坐好的模样也展现私下随和又自然的一面。



最让大家惊喜的是高胤祯还po出颁奖典礼后去吃饭的照片，面前摆著满满一整碗尖到不行的「山高级白饭」，显然完全没在怕胖，吃货属性彻底曝光。 粉丝看到后纷纷留言：「女神变吃货」、「那碗饭真的吃得完吗」、「太真实了啦」、「还久没看到饭量这么正常的女明星了」等。



高胤祯才刚在日前播毕的JTBC电视剧《努力克服自卑的我们》中，以细腻演技获得观众好评。 这次颁奖典礼上又展现亲民又可爱的反转魅力，也让更多粉丝陷入她的独特魅力中。 网友也大赞「高胤祯就是女神本人无误」。

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