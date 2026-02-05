住户看不下去！MC梦豪宅沦性交易场所遭举报，电梯直击3酒店妹上楼全被拍：狡辩办派对→心虚默认

韩国歌手兼制作人MC梦最近可说是争议不断，先是被传不伦恋，现在又被爆出性交易疑云，连过去涉嫌非法用药的旧帐都被翻出，形象一塌再塌。

根据TV CHOSUN节目《新通통放通》2月4日报导，该台记者早在1月30日就透过YouTube踢爆MC梦的性交易嫌疑。 节目中公开了一段CCTV画面，只见3名被指是酒店小姐的女子，与一名男子一同进入电梯上楼。

记者爆料，这一切都是因为MC梦所居住的高级公寓住户最近频频向管理室投诉，表示「我们公寓好像有人在进行性交易」、「我们公寓好像被当成性交易场所了」。 管理室为了调查，调阅并公开了相关监视器画面。 记者更指称：「因为有民众举报叫了酒店小姐来进行性交易，警卫室才公开这个（画面）。 看到晚上11点酒店小姐和MC梦的熟人一起坐电梯上楼的影片后，MC梦也算某种程度上承认了（性交易嫌疑），并主动表示会从原属公司『One Hundred』退出。」

面对指控，MC梦起初解释：「那天只是和认识的朋友们一起吃吃饭、办了个红酒派对。」当记者进一步表示「据我所知，其中部份女性是在娱乐场所工作的」，MC梦反驳：「在酒馆工作不代表都在从事性交易。」然而，随著记者持续追问，据传他最终还是默认了这项嫌疑。 目前MC梦方面尚未对此事发表进一步的正式立场。



这已不是MC梦近期唯一丑闻。 他不久前才刚离开原经纪公司「One Hundred」，随即被爆出与公司在任共同代表、PIACT集团会长车佳媛（音译）有婚外情，不过双方都已严正否认。除此之外，MC梦更被挖出涉嫌非法用药。 据韩媒报导，他疑似利用前经纪人A某的名义，取得并服用属於精神药物的「唑吡坦」（Zolpidem，一种安眠药）。 一段2024年6月的录音档显示，A某在与One Hundred另一名经纪人B某通话时坦言：「那不是代为取药，而是全部用我的名字开给他（MC梦）的。 是他（MC梦）跟我要，我才给的。」A某还暗示，曾任职於公司相关企业、已离开业界的C某「更了解（药物处方的事）」。

对於用药疑云，MC梦向媒体喊冤，先是称「录音档是伪造的」，坚决否认嫌疑。 他声称从未从A某那里拿过唑吡坦，一切都是恶意中伤。 但当被问到录音档中的具体内容时，他却又改口说：「因为睡不著太痛苦了，或许有从A某持有的药物中，拿过他剩下的药也说不定。」

MC梦一连串的丑闻已让他的演艺事业蒙上巨大阴影。



根据现行韩国《医疗法》，「代为取药」本身即属违法。 仅在意识不清、行动不便且需长期服用相同处方的患者身上有极有限度的例外，且代取者仅限患者的兄弟姐妹、直系亲属、配偶或配偶的直系尊亲属。 而属於精神药物的唑吡坦，并不在允许代取的范围内，必须由本人亲自领取。

