利特、希澈 Super Junior「83z」小分队正式出道 首个 Fancon 巡回8月29日强势登陆香港

由传奇韩国男团 Super Junior 两位同为 1983 年出生的同龄成员—— 利特（LEETEUK）与希澈（HEECHUL）所组成的「SUPER JUNIOR-83z」，过去一直以「相爱相杀」的斗嘴默契以及在各大综艺节目中展现的顶级幽默感而闻名，在世界各地积攒了超高人气！虽然两人曾共同主持无数个王牌综艺节目，但今年却是他们成军以来，破天荒首次以官方小分队身份出道，更同时迎来首个正式巡回演出，让粉丝大感期待。这座里程碑不仅是对他们跨越 20 年深厚情谊的真挚致敬 ，更是送给所有见证著他们蜕变为「不落偶像」的 E.L.F.（Super Junior 官方粉丝名称）一份最珍贵礼物！

为了庆祝 SUPER JUNIOR-83z 的梦幻出道，他们惊喜宣布将於今年 7 月展开其首个Fancon巡回演出 [1983] 。巡演将由首尔出发，其后他们将到访东京、曼谷、吉隆坡、澳门、高雄、新加坡、台北等亚洲各大城市 ，而香港站则定於 8 月 29 日（星期六）隆重举行 ！这场备受全球粉丝翘首以待的巡演，预计将完美融合震撼的演出舞台与生动的综艺互动元素，全方位展现二人历经二十年沉淀、兼具现场演出实力与爆笑综艺感的顶尖舞台。

其实，利特与希澈较早前於 4 月首尔举行的「Super Show 10」（SS10）舞台已埋下了历史性的伏笔——惊喜首唱小分队的全新单曲《ONSAEMIRO》（온새미로），瞬间引爆全场蓝色泪海 ！《ONSAEMIRO》以触动人心的歌词，完美凝练了两人 20 年来共同走过的回忆与坚韧力量 。这次的特别舞台除了获得粉丝高度赞誉之外，亦为 SUPER JUNIOR-83z 揭开了作为独立小分队去实现音乐理想与持续进化的新序幕。

「2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] in HONG KONG」将於8月29日（星期六）假亚洲国际博览馆2号展馆举行，届时利特与希澈将携手香港 E.L.F.创造全新篇章，共同见证这场跨越二十载的蓝色约定！

E.L.F. Weverse 会员预售将於6月16日（星期二）上午11时 至 晚上11时59分於 uutix (www.uutix.com) 进行，会员须於6月1日（星期一）下午1时 至 6月5日（星期五）晚上11时59分期间完成登记，方可享有参与预售资格，有关详情请参阅Weverse公告 (https://weverse.io/superjunior/notice)。

银联优先订票将於 6月17日（星期三）上午11时 至 晚上11时59分於 uutix (www.uutix.com) 进行，港澳银联信用卡及内地银联信用卡／扣账卡等合资格卡种适用。

门票将於 6月18日（星期四）上午11时起於 uutix (www.uutix.com) 公开发售，门票售价为港币 $1,899、$1,399、$899（全坐位），粉丝福利包括「演前彩排」、「香港限定礼物」及「香港限定小卡」。

有关粉丝福利等详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

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