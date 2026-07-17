【K社韩国小百科】南韩政府出狠招防沉迷！研议「不准14岁以下玩社群」，19岁以下全面限制黑洞演算法

南韩政府为了预防国内青少年过度沉迷於社群媒体（SNS），正铁腕研议全新法案，计划限制未满 14 岁的儿童注册社群网路服务，对14至19岁青少年亦进行防沉迷管理。

南韩电视媒体通信委员会委员长金钟哲於 16 日在总统业务报告中指出，青少年过度沉迷 YouTube 和各大社群平台已成全球「通病」，当局正著手研议依据年龄实施阶段性管制的铁腕政策。



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目前南韩国会已收到约 7 项相关法案，具体规画包括：对于14岁以下的青少年，严格限制注册社群网路服务；对于14至19岁的青少年，则将限制接触旨在增加使用时间的成瘾性介面设计和推荐演算法。

金委员长强调，过去南韩曾实施过「深夜网游禁令」，这次为了防范未然绝不草率行事，应该透过公众讨论及青少年参与，来制定量身打造的政策。他更警告，针对那些刻意诱导用户沉迷的黑心演算法和服务介面，海外早已出现被判处刑事处罚或民事赔偿的先例，立法势在必行。



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事实上，这股「向社群平台宣战」的风潮已席卷全球。欧盟（EU）已预告将在今年夏天过后，推出限制儿童接触社群平台的专门法案；而澳洲更於去年 12 月开出全球第一枪，立法禁止未满 16 岁者拥有社群帐号。

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