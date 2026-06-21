【K社韩国小百科】IVE张员瑛「拉口罩」引爆全韩大战！网友轰她高傲，结局神展开「竟惨变国家级陈情案」

韩国人气女团IVE成员张员瑛日前从金浦机场出国时，因一段接受身分确认的过程被部份网友质疑「态度不佳」，争议甚至一路烧到韩国机场当局，演变成正式的民众陈情案！

据悉有民众直接向韩国空港公司（韩国机场管理单位）提出诉求，但重点并非针对张员瑛个人，而是质疑「机场到底用什么标准来核对旅客身分」，要求相关单位说清楚讲明白。这份陈情案已在15日被证实送达韩国空港公司金浦机场营运单位的保安管理部门。 陈情人指出，像仁川机场在出境查验的第一关，都会明确要求旅客「暂时脱下口罩、帽子、太阳眼镜」以便核对身分，那同样的标准是否有适用於韩国空港公司管辖的所有机场？ 旅客能不能轻松查到相关的官方公告？



这起事件其实源於上个月30日，张员瑛从金浦机场飞往中国上海。 当时她接受机场人员的身分核对，员工请她稍微拉下口罩比对护照照片，张员瑛也配合把帽子往上掀、拉下口罩完成程序。 没想到画面流出后，部份网友却认为她态度不够认真、甚至批评她「太高傲」，意外掀起一阵论战。



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陈情人在意见中强调：「如果这是旅客真的必须遵守的程序，那规定就应该要让每个人都能轻易确认。」他进一步要求官方公开相关规定的名称、主管机关与具体条文，并说明包括金浦机场在内的管辖机场，是否对所有旅客都一视同仁。 他也点出，正因为规定模糊不清，反而加重了基层员工的负担。 最后陈情人还要求确认：「无论是政治人物、企业家还是名人，是不是真的不管社会地位或知名度，所有乘客都被用同一套标准对待？」



依照现行《航空保安法》施行细则第15条第3项，机场营运者确实有义务比对登机证与身分证件，如果只看照片难以确认，还可以透过提问等方式进一步查核。 实际上，仁川机场也早已在告示中明文写出「为确认本人身分，请暂时脱下口罩、帽子、太阳眼镜」。

目前韩国空港公司预计最晚在23日前处理这份陈情，张员瑛的「态度争议」也意外演变成对机场安检的大体检。

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