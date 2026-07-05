【K社韩国小百科】时代终结！南韩「补身汤」迎最后夏天，明年初全面禁狗肉：成本狂飙、转行补助沦杯水车薪

随着明年 2 月南韩全面禁食狗肉的「最后死线」逼近，当地历史悠久的「补身汤」（狗肉汤）老店，正苦苦支撑历史上最后一个夏天。一众店主集体大吐苦水，直言近年食客暴跌，加上源头养狗场纷纷结业导致肉价疯飙，生计面临毁灭性打击。

昔日「宫廷级」消暑圣品 敌不过时代巨轮

「补身汤」曾是南韩人引以为傲的盛夏进补代表。朝鲜君主正祖非常喜欢吃补身汤，1894 年日军占领景福宫之前，外务督办（外交部长）赵秉稷就曾以西式肉类料理搭配保身汤来款待外宾。尤其在物资匮乏的战乱时期，牛只因农耕需要，往往要到年老生病才能宰杀，猪只更是只有庆典喜宴才舍得动刀的珍贵动物。因此，平民百姓最容易取得的优质蛋白质来源就只有鸡和狗，这也让「参鸡汤」与「补身汤」并列为三伏天的两大消暑圣品。

然而，随着「毛孩」作为宠物与工作犬的地位日益崇高，南韩年轻一代对食狗肉的抵触情绪日益强烈。南韩政府於 2024 年 8 月通过《禁食狗肉特别法》，明年 2 月起全面严禁以食用为目的饲养、宰杀及贩售狗肉，违者最高可判处 3 年监禁或罚款 3000 万韩元。



上游肉价狂飙 老店主怒吼：补助金杯水车薪！

为了安抚业界，政府虽推出配套，包含提供最高 200 万韩元店铺拆除费及 250 万韩元的招牌及菜单更换费。但根据忠清北道官方最新统计，当地高达 84% 的养狗场已完成结业，但下游的补身汤餐饮业转型率却仅有 30%，多数老店仍选择死撑。

许多食肆东主痛批，政府的赔偿简直是「塞牙缝」。有店主气愤直呼：「养狗场可以按规模拿巨额补偿，我们餐饮业换个菜单却只有 250 万韩元，即便关店歇业也只能拿到所有小商户统一领取的 600 万韩元！几十年老老实实交税，政府至少该按营业额来赔偿！」

更惨的是，养狗场相继倒闭后引发连锁效应，市面狗肉批发价遭疯狂哄抬。店主透露，去年批发进货只要 8000 韩元，补身汤一碗卖 18,000 韩元还能微薄利润；现在如果不跟著涨，根本是「卖一碗亏一碗」。如今普通补身汤已暴涨到 25,000 韩元，大碗更冲上 30,000 韩元。



（图片仅为示意）

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「补身汤街」风光不再 食客转投「一只鸡」

根据当地记者第一线直击，以往初伏时期大排长龙的「补身汤一条街」，今年显得格外的凄凉，客源仅剩去年的三分之一大批民众转头倒向隔壁的「一只鸡」餐厅。

面对传统行业将被抹去，不少老顾客与店主仍百般不解，委屈表示：「我们吃的是专门的肉狗，又不是偷人家的宠物犬！」认为政府应该像牛猪鸡一样将其纳入合法卫生管理，而非一刀切。只可惜在时代眼泪与动保浪潮的夹击下，这门百年饮食文化终究只能无奈走向末路。

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