从《非常律师禹英禑》到《超能路人甲》！「千面演员」朴恩斌：如何用疯狂演技再次颠覆观众想像！

【演员特辑】带著新作品《超能路人甲》回来，朴恩斌又一次做到了！大众总是在寻找全新的面孔，同时却又渴望熟悉且稳定的安心感。这种矛盾的期待，从来都不是件容易满足的事。然而，却有一位演员总能做到。她就是每次都以截然不同气质的人物登场，最终成功说服观众的演员——朴恩斌。

贯穿朴恩斌演艺生涯的关键词，就是「挑战」。她从不安於惯性与舒适圈，而是不断以陌生又艰难的挑战，勇敢测试自己的极限。正是靠著这样激烈而认真的挑战所累积出的作品履历，朴恩斌逐渐建立起「值得信赖、可以放心观看的演员」形象。

例如KBS2韩剧《恋慕》，就是朴恩斌大胆选择闪耀发光的代表作。她透过女扮男装的王世子角色，细腻展现出超越性别的厚重气场，以及隐藏在其背后的悲伤情感。朴恩斌成功将原本看似不可能的设定化为合理，并让观众认可角色的说服力与作品完成度。观众也深深沉浸在那位必须拼命求生的人物故事之中，给予热烈掌声。



而最深刻将朴恩斌刻印在大众脑海中的作品，无疑是ENA韩剧《非常律师禹英禑》。饰演患有自闭症类群障碍的天才律师禹英禑，是一项需要极大勇气的挑战。朴恩斌为了不伤害任何人，投入极为谨慎且认真的研究。她独特的步伐、微微颤动的眼神，以及面向世界时的一举一动，都逐渐打开了观众原本封闭的内心。那是一场打破偏见高墙、让人重新温暖看待世界的全球热潮，也是朴恩斌真心所创造出的奇迹。

之后，朴恩斌的下一步又再次颠覆了大众预想。她透过 Disney+ 原创影集《狂医魔徒》，饰演天才医生兼精神病态杀人魔郑世玉，展现出冰冷骇人的全新面貌。彻底抹去过往可爱端正形象的朴恩斌，在疯狂与理性之间游走，营造出令人窒息的紧张感。即使置身鲜血四溅的残酷场面中，她依旧以冷静到令人毛骨悚然的眼神，让人感受到朴恩斌的戏路远比外界想像更加宽广。能自由穿梭於善与恶之间的演技，也带给观众耳目一新的震撼。



一路不停奔跑的朴恩斌，如今又透过15日公开的 Netflix 原创影集《超能路人甲》延续她的变身。这次，她更毫不犹豫地投身於「超能力喜剧冒险」这样陌生的类型之中。饰演海城市官方问题人物「殷彩馜」的朴恩斌，以难以预测的古怪魅力，为整部作品注入愉快活力。然而，在那份搞怪之下，角色内心坚定又善良的一面，也逐渐成为整部作品核心讯息的象徵，温暖了观众的心。不仅带来类型剧特有的爽快感，也留下深刻余韵，朴恩斌再一次完美完成了新的挑战。

因此，人们会期待朴恩斌下一次的挑战，也是理所当然的事。因为大家都相信，无论是什么样的挑战，只要是朴恩斌就一定能做到。无论以多么陌生的新面貌出现，她始终不断打破自己的极限，走出属於自己的道路。就像过去一直如此，我们也深信，未来继续见证朴恩斌的挑战与成功，依然会带给大家无比巨大的喜悦。

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