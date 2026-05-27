刚追完《超能路人甲》又有新剧！朴恩斌这次终於演上财阀千金，《惊悚的恋爱》神秘设定一公开就掀起热议！
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刚追完《超能路人甲》又有新剧！朴恩斌这次终於演上财阀千金，《惊悚的恋爱》神秘设定一公开就掀起热议！

韩剧   2026年5月27日   星期三10:33   Yuan  

（封面图源：tvN《惊悚的恋爱》剧照）

朴恩斌真的很努力工作呀！才刚追完《超能路人甲》，没想到很快又有新剧《惊悚的恋爱》可以期待，让不少剧迷都超兴奋～

tvN全新周末剧《惊悚的恋爱》将於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗、邕圣佑主演，讲述看得见鬼魂的财阀继承女，与极度害怕鬼的检察官之间，展开无法预测的合作故事，是一部结合灵异与浪漫元素的「奇幻惊悚罗曼史」。
（图源：tvN《惊悚的恋爱》海报）（图源：tvN《惊悚的恋爱》剧本阅读照）

剧中，朴恩斌饰演的千如丽是「Reina Hotel」代表，也是集团会长唯一的血亲，拥有外貌、能力与财力，堪称完美继承人，却总与他人保持距离，更被外界称为「隐居公主」。而她之所以封闭自己，其实是因为拥有能看见、听见鬼魂的超自然能力，甚至只要与她接触的人，也会暂时开启阴阳眼，特殊能力让她的人生始终充满孤独感。
（图源：tvN《惊悚的恋爱》剧照）（图源：tvN《惊悚的恋爱》剧照）

公开的剧照中，千如丽虽穿著华丽时尚，却始终戴著手套，像是在刻意隔绝与他人的接触。无论是藏起双手的小动作，还是带著疏离感的眼神，都散发出难以亲近的冷淡氛围，也让人更加好奇她究竟经历过什么。
（图源：tvN《惊悚的恋爱》剧照）

过去朴恩斌曾透过多部作品展现细腻演技，也挑战过各式各样的角色，这次终於演上财阀千金，更让剧迷纷纷直呼：「好期待」、「哇～是能看见鬼魂的财阀」、「刚看完《超能路人甲》，已经等不及新剧了！」而她这次将如何诠释神秘又孤独的「千如丽」，也让人更加期待《惊悚的恋爱》正式开播！
（图源：tvN《惊悚的恋爱》剧照）

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