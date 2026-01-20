曹政奭♥Gummy 二胎出生后暂停活动，公开亲笔信：「暂时想专心育儿」

演员曹政奭在第二个孩子诞生后，宣布暂停 YouTube 活动，要陪伴歌手妻子 Gummy 一起专心育儿。

曹政奭透过以副角色「曹痣奭」经营的 YouTube 频道「清溪山小可爱Records」（清溪山댕이Records），公开了一封亲笔信。



信中他表示：「我有一个令人开心的消息。又一份巨大的幸福来到我身边。」并分享道：「댕이 的妹妹诞生了！」亲自宣布第二个女儿出生的喜讯。

他接著表示：「因此，暂时因为育儿的关系，影片更新可能会变得不太容易，特地提前告知大家。」并补充说：「会短暂休息一下，很快就会再回来的。」他也表示：「到时候或许能带著和现在不同的故事，呈现更有趣的影片。」让外界对第二胎出生的幕后故事充满期待。



曹政奭与 Gummy 夫妻於 14 日迎来第二个女儿。曹政奭此前曾透过多家媒体表示，若第二胎出生，将会负责照顾第一个孩子。为了专心育儿，他也因此宣布进入 YouTube 休息期。



另一方面，演员曹政奭於 2018 年与歌手 Gummy 结婚，并於 2020 年迎来长女，2026年初迎来第二个孩子。



