Netflix《黑白歌手战》豪华阵容曝光！Gummy、李海利、AKMU李秀贤、河铉雨、10CM出演，韩网惊呼：「谁来当评审？」

Netflix 继《黑白大厨》后，竟然真的要推出「歌手版」《黑白歌手战》啦！目前曝光的出演阵容更是豪华到不行，光看名单就已经让人超期待！

25日，据韩媒报导，Netflix 全新音乐选秀节目《黑白歌手战》（흑백가수전）正式开拍，并已於本月初完成首次录制，消息一公开便立刻掀起热议。

其中「白组」的豪华阵容也引发高度关注，包括朴正炫、Gummy、杨姬银、Davichi 李海利、Guckkasten 河铉雨、金烟雨、AKMU 李秀贤、金乔汉、god 金泰宇、紫雨林 金伦我、Big Mama 李英贤、10CM（权正烈）、金宗泽等实力派歌手齐聚。



而「黑组」则集结了新人、偶像出身歌手，以及许多实力备受期待却尚未被大众熟知的挑战者，形成超强对决感。据悉首轮录制主要进行「黑组淘汰赛」，更找来100位音乐产业相关人士担任评审，整体录制（含彩排）甚至长达3天，可见节目规模相当惊人。

虽然节目预计要等到明年初才会播出，但消息曝光后已立刻在韩网掀起热烈讨论，网友纷纷留言：「阵容怎么回事 瑟瑟发抖」、「阵容疯了吗」、「如果是那个阵容的话，谁来当评审啊」、「竟然变成了歌手版本」、「不是 ...能评审杨姬银老师的人应该有限」、「料理是两个人决定的，这个不能那么做」、「河铉雨竟然出演了」、「哇～看阵容播出的话肯定不得了」、「这个谁来审查...？怎么也得捱骂」、「应该很有意思」、「期待耳朵享福」等，期待感持续升温中。

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