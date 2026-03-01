《今天开始是人类》金惠奫、罗门真情告白！终映感想曝光，吐露不舍心情：这部作品会长久留在我心中

奇幻浪漫韩剧《今天开始是人类》在昨天迎来大结局，主演金惠奫和罗门在昨天公开了终映感想，两人都分享了对作品的喜爱与对终映的不舍之情。

SBS 金土剧《今天开始是人类》方面於昨天（2月28日）最终回（第12集）播出前，公开了暗示恩浩（金惠奫 饰）与姜施洌（罗门 饰）离别的剧照，大结局则圆满以3.7%收官。



金惠奫表示：「转眼间就要迎来终映，心情既感到畅快又有些不舍。能够演出『恩浩』这个角色真的非常幸福。」她说：「在诠释恩浩的过程中学到了很多。尤其总是对恩浩坚定的内心感到赞叹与敬佩。多亏了恩浩，我又成长了一次，非常感谢。」她还补充道：「会为在某个地方幸福生活著的恩浩加油。」留下余韵。



罗门则表示：「过去几个月能以『姜施洌』这个名字生活，每一刻都像礼物一样。」他说：「透过施洌，我体悟到最终能让我们微笑的温暖力量就是爱。因为遇见恩浩，施洌更加珍惜身边的人，他那份正向改变与纯粹热情，会长久留在我心中。这是一部教会我如何把心中某个角落的空虚转化为温暖、值得珍藏的作品。」

此外，他也表示：「请关注施洌脱下『世界级』明星华丽外壳后，为了守护身为一个人最珍贵价值所做出的勇敢选择。恩浩与施洌的命运究竟会迎来怎样灿烂的结局，也希望大家能陪伴到最后。」并不忘呼吁观众收看昨晚的大结局。

《今天开始是人类》最终回（第12集）已於2月28日晚间9点50分播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻