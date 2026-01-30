《背著善宰跑》CP还在售后！金惠奫和边佑锡戏外友谊超甜，送咖啡车的俏皮留言竟然是「借来的」？

因主演《背著善宰跑》而人气爆棚的金惠奫最近为宣传新剧《今天开始是人类》而作客网路节目《Salon Drip2》，并上大方分享与「前搭档」边佑锡的私下互动，两人的好交情再度引发热议。

节目中金惠奫不仅自爆全家都有追剧，还透露曾为正在忙碌拍戏的边佑锡送上应援咖啡车，甜蜜互动让粉丝直呼：「这对CP的售后服务太到位了！」金惠奫透露自己有个年龄差5岁的姊姊，两人感情非常好，但姊姊看《背著善宰跑》时简直投入得不得了，甚至会为了准时追剧而突然跑回家，还不断称赞剧情「超甜、让人心动」，让她哭笑不得：「看起来好像不是为了看我耶！」主持人张度练则趁势追问：「听说你最近送了咖啡车给边佑锡？」金惠奫点头承认：「对啊，听说他那阵子拍摄很忙。」



被问到演员之间送咖啡车是否会事先告知，金惠奫透露通常是直接联系，或是看到相关拍摄新闻后低调准备。而咖啡车上的标语更是亮点——她送给边佑锡的条幅写著：「请大家好好享用，帮佑锡欧巴准备两个反光板喔！」张度练大赞这句超有Sense，追问是不是她自己想的？ 金惠奫竟害羞承认：「以前看过别人用，觉得很有趣，这次实在想不出更好的点子，就偷偷借用了一下...... 我自己一个人真的想不出来啦！」逗得全场大笑。



看来就算戏已播完，这对「善宰CP」的友谊依旧持续闪光，连咖啡车应援都充满可爱小心思，难怪粉丝们都敲碗希望两人未来能再合作啦！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻