金惠奫、罗门《今天开始是人类》甜蜜约会也救不了收视？第8集跌至2.2%，创开播新低

由金惠奫、罗门主演的SBS金土剧《今天开始是人类》收视持续低迷，第8集跌至 2.2%，创下开播以来新低。

根据收视率调查公司尼尔森韩国在8日公布的数据，7日播出的《今天开始是人类》第8集，全国家庭收视率为 2.2%，较6日播出的第7集 2.7% 下滑 0.5 个百分点，刷新自身最低纪录。



《今天开始是人类》首播以 3.7% 的收视率开出，之后收视持续走低，近期稳定落在 2% 出头，外界也关注该剧是否能成功止跌回升，甚至再度突破首播成绩。



在第8集中，恩浩（金惠奫 饰）告白后，与姜施洌（罗门 饰）的关系明显拉近。两人前往南山约会，登上能一览夜景的了望台，在爱心锁上写下愿望，姜施洌贴心替恩浩切炸猪排。对第一次体验人类日常的恩浩而言，这段看似平凡的时光格外珍贵。



随后，姜施洌问她未来是否会消除自己的记忆，恩浩坦言那是为了回归平凡生活所做的选择，并称那是给他的「最后礼物」。然而，姜施洌则回应：「如果你打算消除我的记忆，只有你一个人记得这个瞬间，那我应该也可以这么做吧？」并以深情一吻作结尾，将心动指数提升到最高潮。



片尾预告中，恩浩打工赚钱的画面，以及玄宇硕（张东柱 饰）突然倒下的情节曝光，为后续剧情埋下伏笔，也引发观众关注。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻