「台北汪汪ㄅ级分！」乐团LUCY大秀中文流行语〜「好玩吗〜那你们为什么坐下来了〜」邀全场嗨到底

由辛礼赞、崔庠烨、赵元祥及申光一组成的韩国人气乐团LUCY《2026 LUCY 9TH CONCERT 〈ISLAND〉 IN TAIPEI》6月20日晚间於台大体育馆开唱，现场吸引大批乐迷前来共襄盛举。
LUCY一开场就由鼓手光一领唱前几句歌词，接著舞台上影片效果像是带领大家穿越暴风云层，接著由小提琴手礼赞带来SOLO演奏，接著再加入吉他与贝斯，全员一起呈现完美的Intro，揭开今晚表演的序幕。LUCY选择新曲〈Sprout〉作为开场，成功炒热全场气氛。接连更是带来了他们正式出道的代表作〈Flowering〉，全场汪汪（粉丝名）们立即大声跟唱。
紧接著LUCY也以中文向台粉们问候，更学会了「你好〜搭给厚〜大家好，我们是LUCY！」等国台语混杂表达，相当接地气。成员们表示中文实在太难了，所以要趁还记得的时候，把所学的句子都说给大家听才行。LUCY表示上一次来台北演出的回忆相当美好，所以让他们也非常期待今日的演出。贝斯手兼制作人元祥此时更抛出「尖叫〜」全场粉丝也立即使出全力尖叫回应他们。
LUCY与大家分享昨日一抵达机场的心情，觉得「哇！我真的是艺人耶〜」因为有许多粉丝们热情地迎接他们，并且大家脸上都洋溢著幸福的表情，让LUCY成员们都觉得心情非常好。今日来到现场的汪汪们，脸上有著相同的幸福表情，所以让LUCY很自豪感到能够为大家带来幸福，心情非常开心。
LUCY更邀请所有汪汪们站起来一起嗨，看著努力打拍子并且跟唱的全场粉丝，让他们不禁称赞「台北汪汪ㄅ级分！」此时成员有点搞不清楚到底是「ㄅ级分」还是「ㄉ级分」在舞台上进行了讨论，不过无论如何，他们学到的这句话是一句称赞的好话，他们表示对於台北汪汪们的反应非常满意。
LUCY在表演期间也不忘不断用中文询问「大家好玩吗？大家开心吗？」看见粉丝们在上一首嗨歌结束后正准备坐下来，他们突然说出：「好玩吗？那你们为什么坐下来了？」让粉丝们突然又站起来，场面相当逗趣。LUCY也为大家献唱一首中文歌曲「我想和你一起」，他们表示是某位汪汪推荐给他们的歌曲，并说是在情侣之间非常流行的歌曲，於是他们决定今晚献唱给台北汪汪们，也邀请大家一起合唱，演出期间全场热度不减，热闹氛围持续到最后一分钟。
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