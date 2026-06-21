乐团LUCY来台演出大升级有实感 难忘台粉幸福表情许愿来台街头表演

结束了昨晚的精彩演出，南韩实力派乐团LUCY四位成员辛礼赞、崔庠烨、赵元祥及申光一於6月21日与台湾媒体们见面，畅谈演出心得与对台湾的难忘印象。

本次已是LUCY第四度来台，也是第二次的专场演唱会，比起上一次的演出，本次LUCY场馆升级，让他们与更多粉丝们同乐，他们表示上次来台已经感觉到台粉的热情欢迎，不过与上一次的演出比起来，本次的人数倍增让他们非常有感，LUCY也在演出时每位粉丝们脸上的表情，觉得大家相当幸福，也让LUCY觉得很感动。





提到昨日的演出，成员们表示听得见粉丝们和他们一起合唱的声音很大，虽然大家所说的语言不同，但粉丝们的表现让他们非常感动，鼓手光一也提到，其实搭飞机从首尔到台北的距离只有短短两个半小时，其实也和他们平时从首尔到韩国其他城市的距离差不多，所以希望之后有更多机会来台演出。





本次来台，主唱庠烨表示自己有到台北101附近走走，逛街人潮真的很多，令他印象深刻的是台北有许多阻街头艺人演出，队长礼赞也表示前天在饭店游泳的时候也听见了街头艺人的演唱，所以LUCY也希望日后有机会可以站在台湾街头进行演出。退伍后回归的鼓手光一，则对台湾美食牛肉面念念不忘，这一次更特别提到了夜市里的炸小螃蟹，令他印象深刻。贝斯手元祥则提到在演出前，有吃到一个炒饭便当，是他很喜欢的口味。



LUCY被现场媒体拱他们展现「撒娇本能」，虽然生性害羞，但还是非常配合地照做。从队长礼赞开始一一展现出个人撒娇的特色，零偶包的表现，让现场原本气氛变得相当可爱又逗趣，LUCY更害羞表示这次他们第一次在台北展现这一面，更说下一次还会学习更多，展现给大家看。LUCY表示非常理解台北粉丝们总是期待著他们来台演出，不知道自己的演出是否能够满足大家，下一次也会为演出做好更多准备。



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