《尸速禁区》4天狂吸百万客超车《王命之徒》！全智贤、池昌旭联手展开极限智斗，具教焕化身「韩版小丑」操纵进化丧尸

由《尸速列车》导演延尚浩执导，携手天后 全智贤、男神 池昌旭、实力派 具教焕 梦幻合体的科幻灾难巨作 《尸速禁区》，上映仅4天已强势冲破 108 万 9,996 观影人次，一举超越了今年狂卷 1685 万观影人次的票房巨作《王命之徒》（后者第 5 天才破百万），观众好评如潮！

猎奇设定惊悚度炸裂！丧尸互吐黏液传授技能？

《尸速禁区》将故事舞台锁定在一座因不明生物袭击而遭到彻底封锁的极限密闭大楼。 有别於以往丧尸片「只会无脑乱咬」的公式，这次的感染者大军竟拥有极度恐怖的「群体智慧」！



片中丧尸们宛如共用 WiFi，只要接触到彼此呕吐的黏液，就能在瞬间将单一丧尸学会的新技能和新讯息隔空同步给整个群体，将幸存者的窒息感与绝望值直接拉到最顶点！不过这种设定也有致命伤——如果其中一只丧尸接收到错误讯息，全体丧尸就会出现像电脑「当机」一样的荒谬画面。



具教焕变「疯魔小丑」！全智贤化身军师教授、池昌旭背姐逃生

具教焕饰演这场灾难的幕后黑手、生物学博士徐英哲，誓要打造一个所有个体共享思想、没有误解的世界，一手酿造了这场危机。 可怕的是，他自称活体疫苗，不仅不会被咬，甚至能像指挥乐团一样远程操纵丧尸，使政府和幸存者们陷入极度混乱之中。



全智贤演意外卷入战场的生物工程学教授权世贞，她将刚毅女性的魅力发挥到极致，在危急关头率先摸清了感染者们的进化模式，灵活运用专业知识与多变战术，带领幸存者们杀出求生血路。



池昌旭饰演大楼保全人员崔贤硕，在突如其来灾难中展现极致家族爱，死命背著双腿残疾的姐姐崔贤熙（金新绿 饰）一同逃生，更让极端状况下的人类自私心和牺牲精神形成强烈对比。



坎城影展起立鼓掌！韩网好评炸裂

其实该片在今年坎城影展午夜单元首映时，就曾创下全场观众起立鼓掌7分钟的超狂纪录。 如今台韩同步正式公映，口碑更是直接炸开，韩国观众好评洗版：「池昌旭从角色到眼神演技都疯了！」、「全程多巴胺大爆发，一定要去戏院感受那种窒息感！」、「开创了丧尸片的新次元」。



《尸速禁区》於5月21日在韩国正式上映，5月22日全台上映，绝对是今年不可错过的终极爽片！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻