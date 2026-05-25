粉丝苦等7年台北再现五人完整体！EXID组曲连发，被应援影片逼哭：「要粉丝喜欢我们10年不容易」

队长率智问候时感性表示，距离上次完整体来台已是 2019 年，这么长时间不知道LEGGO 有没有想EXID呢？全体成员们随后也一致表示，真的很高兴可以来到台北开唱，为了今晚的演出，EXID更诚意满满大秀苦练的中文。慧潾用超标准的中文甜喊：「我好想你们！」随后 Hani 和率智也大喊：「我爱你！」瞬间融化台下歌迷。正花也对著台下粉丝感性承诺，会毫无保留地表演给大家看，还会分享所有想说的话！



接著请EXID分享TMI，却发生一连串逗趣的场面，慧潾突然在台上加戏、擅自做了个「Photo Time」取代原本的TMI任务，让一旁的 LE忍不住幽默请她「照脚本来」，Hani 更是大方公开，透露自己为了今天的演出，特地去打了「鼻洞」！率智则分享昨日为了想念的小笼包名店，足足排队等了160分钟！正花则是觉得自己的TMI就是「前几首舞蹈动作完全都没跳错」！LE则感性收尾，向所有不离不弃的粉丝们致上最深的感谢。



今晚演出的另一大亮点，则是成员们各自带来了精采绝伦的Solo舞台。其中，正花特别献唱了自己在本月10日刚发行的个人专辑中亲自作词作曲的新歌〈Sun Love〉。随后，全体成员再度合体，带来大家最耳熟能详的招牌神曲三连发！当〈Ah Yeah〉、〈Hot Pink〉到红遍全球的逆袭神曲〈Up & Down〉前奏依序响起，熟悉的性感骨盆舞再现，全场万名粉丝瞬间陷入疯狂、整齐的应援声将演唱会气氛拉到最高点。



演唱会尾声，当舞台大萤幕突然播放台湾粉丝自制的应援影片时，直接让五位成员集体看哭。率智更是红了眼眶，揪心告白：「看到这些影片，就像是把我们过去的一些拼图，一个一个拼起来看的瞬间。其实会觉得非常感谢，同时也带著一点抱歉，真心谢谢大家。」哭到眼睛红肿的慧潾一度哽咽到说不出话来，缓和了情绪后才接著说：「一个人哭和五 个人一起哭的感觉相当不同。粉丝们要喜欢我们 10 年，真的相当不容易，没想到我们还是一起走到现在，非常谢谢大家。」Hani则哭著说：「影片中的大家曾经是这么的美好…」不料话还没说完，立刻被LE打断：「不要用过去式！我们现在也很美啊！」



自认「最会忍眼泪」的正花，今晚也流下感动的泪水，她哽咽向台下告白：「今天忍不住的原因，是因为深深感受到了大家的爱，但多到没办法用言语去表达，真的很爱大家！」 后来由率智问台下粉丝们：「大家今天可以不回家吗？」表达出对今日舞台的不舍。演唱会尾声，EXID最后以〈LEGGO〉搭配〈How Why〉，为演唱会画下灿烂句点。

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