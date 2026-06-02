《尸速禁区》池昌旭遭追缴数十亿税款！经纪公司急澄清：绝无蓄意逃税，只是税务见解不同

近日凭藉主演电影《尸速禁区》再度翻红的男神池昌旭，惊爆在今年 3 月遭到南韩国税厅展开高强度税务清查，并被狠狠追缴了高达「数十亿韩元」的巨额税款。 对此，池昌旭方面复啓无刻意漏税行为，只是在税法解析方面「存在见解差异」。

国税厅对池昌旭展开了为期十多天的密集调查，包括其国内外演艺活动的收益确认时间点、出演费结算过程中的合法性，以及透过相关法人提出的费用凭证资料，结果在验证过程中发现有漏税或处理不当的情况。

税务界相关人士解释称，虽然池昌旭方面认为这些是演艺活动的合理支出，但课税当局将其视为个人支出，或是税法上无法明确认定的费用。 该人士还犀利指出，每当出现税务追缴问题时，演员们就会不约而同称是「税务见解的差异」或「会计疏失」，并批评道「这只不过是狡辩罢了」。



对此，池昌旭所属经纪公司今日稍晚发表声明，表示绝无蓄意漏税，而是在「演艺活动收益究竟属於个人还是法人」一事上，与课税当局在税法解析及适用上存在见解差异。

经济公司也表示，虽然双方认定不同，但池昌旭自2008年出道以来一直遵守相关法令、过去从未有过任何税务污点，因此尊重本次调查结果，将依据程序缴纳被课处的数十亿追缴金。 公司也会重新检视税务及会计管理体系，以保证不再发生类似事件。

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