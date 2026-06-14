池昌旭税务风波延烧！节目里「每晚幻想兆元人生」梦想才说完，如今乖乖补税

男神池昌旭最近因为爆出遭追徵数十亿韩元税金，震惊演艺圈！而他在事发前上节目畅谈「理财哲学」的片段也被翻出来，当时他笑说与其把钱留给自己投资，不如交给聪明CEO，还自爆每晚都在幻想自己成为「兆元富豪」，如今对比现实处境，显得格外讽刺。

池昌旭上月16日才跟全智贤、具教焕一起上YouTube节目《藉口GO》，宣传新电影《军体》。 当时聊到股票投资，池昌旭一脸正经说：「我最近对美股还满有兴趣的。 不过我觉得，与其等大公司倒掉，我自己倒掉的机率还比较高吧？ 与其把钱留在自己手上，不如交给聪明的CEO还比较安全。」一席话逗得全场笑翻。

接著他又自爆，每天晚上睡不著的时候都会乱想一些有的没的，最常做的就是「想像自己变成有钱人」。 主持人刘在锡跟南昶熙忍不住吐槽：「你现在就已经很有钱了啊！」、「到底想变多有钱？」结果池昌旭毫不犹豫回答：「兆元等级的那种。」全智贤追问：「想像完之后然后呢？」池昌旭露出满足的笑容说：「没有然后，就是很开心。」



至於如果真的变成兆元富豪想做什么？ 池昌旭竟然说：「想创造一个村落。」刘在锡马上解读：「就是买一块地，跟喜欢的朋友一起打造属於自己的土地。」让大家笑说这梦想也太天真可爱。

不过现实总是残酷的。 本月2日传出池昌旭经过高强度税务调查后，被国税局追徵数十亿韩元税金，消息一出立刻引爆舆论。 他的经纪公司Spring Company随后低调证实此事，但强调「绝对没有故意漏报或违法逃税」，表示只是跟国税局在「收入究竟归个人还是公司」这类税法解释上出现意见分歧。



公司也强调，池昌旭自2008年出道以来，一直都诚实遵守税务程序，对於最终被追徵的金额，也会依照规定乖乖缴清。 虽然公司极力澄清并非逃税，但不少网友仍狠酸：「难怪幻想当兆元富豪」、「以前那些话现在听起来好讽刺」、「形象真的伤到了」。 池昌旭这次能否平安度过这场税务风暴，恐怕还有得瞧。

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